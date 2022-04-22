К 1 мая в Кирове отремонтируют фонтан на Театральной площади

В Кирове идет ремонт «главного городского фонтана» на Театральной площади. Завершить работы планируется к 1 мая. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Как рассказал представитель компании Александр Кривошеин, рабочие занимаются ремонтом 16 труб, по которым идет вода. Часть из них — в неисправном состоянии. Они будут заменены.

— Дефекты на трубах проявляются в виде микротрещин, через которые изливается вода, — говорит специалист.

Замена труб завершится до 25 апреля. После этого будет проведено благоустройство территории. К 1 мая фонтан включат, и он будет радовать горожан все лето.