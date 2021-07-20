К 2025 году в Кирове построят новый жилой комплекс

В Кирове на участке между д. Шубино и пос. Ганино появится новый жилой комплекс.

Об этом рассказали на заседании комиссии Гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Работы будет вести ЗАО «Холдинг-Проф». Срок их окончания — 2025 год.

29 га отдадут под среднеэтажную застройку (до 8 этажей), ещё 2 га — под малоэтажную. Население комплекса — около 13 тысяч человек.

Инфраструктуру составят парковки на 5800 мест, пять паркингов на 90 мест каждый, поликлиника, школа с бассейном, детские сады.

Кроме того, на территории появится участковый пункт полиции.