К 650-летию Кирова на Спасской отреставрируют 2 старинных здания

В Кирове планируется привести в порядок 2 исторических объекта на улице Спасской. Об этом сообщается в официальной группе управления культурного наследия области

К юбилею города будут отреставрированы магазин П.П. Клобукова и магазин Сунцовых. Здания находятся на улице Спасской, А и А1. Они входят в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

23 августа управление культурного наследия согласовало проектную документацию на проведение реставрационных работ. Проект был профинансирован за счет средств областного бюджета, выделенных на празднование 650-летия города.

Магазин Петра Клобукова был построен в 1909 году. Здание проектировал архитектор Иван Чарушин. Он выполнил проект в стиле модерн, который был новым для России тех лет. В результате дом стал одной из визитных карточек старой Вятки.

В планах также — ремонт Приказной избы.