К 8 направлениям Победилово летом добавится ещё одно

За январь-март 2021 года пассажиропоток кировского аэропорта составил свыше 60 000 человек.

О том, каким был аэропорт Победилово в начале 2000-х, ещё помнят кировские репортёры. Неожиданно, но за воспоминания можно поблагодарить певицу Лолиту: в начале нового века эпатажная звезда отправилась на арендованном самолёте в большой тур по стране с остановками во всех крупных городах.

Обязательным пунктом программы была и пресс-конференция сразу после приземления. Не стали отказываться от такой формы общения и в Кирове: журналистов пригласили в аэропорт, который на тот момент практически не функционировал.

При этом для прессы интересным дополнением к встрече со звёздной гостьей стала спонтанная экскурсия по зданию аэровокзала. Покосившееся табло, следы запустения и гуляющий по залу ветер – вот, пожалуй, главные впечатления от тогдашнего аэропорта…

Тем удивительнее и приятнее перемены, которые можно наблюдать сейчас. В Победилово, без преувеличений, вернулась жизнь. Парковка на площади перед зданием аэропорта заполнена автомобилями. В аэровокзале – пассажиры, ожидающие своего рейса. Кто-то проходит регистрацию, кто-то выстроился в очередь на предполётный контроль. В воздухе витают запах кофе и ощущение предстоящего путешествия. Работают киоски с дымкой и другими вятскими сувенирами. Рекламные плакаты не напрягают, а, пожалуй, лишь дополняют правильную атмосферу аэропорта…

Но это не всё. Кировский аэропорт продолжает меняться.

В этом году из Победилово открылись три новых направления – в Калугу, Екатеринбург и Уфу. Были организованы круглогодичные рейсы в Сочи. В числе перспективных направлений – рейсы в Калининград уже с июня. Увеличилась и частота полетов по существующим направлениям. Например, регулярные рейсы в Санкт-Петербург в летнем сезоне – пять раз в неделю, регулярные рейсы в Сочи будут тоже пять раз в неделю.

1. Как пандемия повлияла на пассажиропоток?

В прошлом году на показатели аэропорта Победилово несколько повлияла пандемия. Если до COVID-19 год за годом шёл неуклонный рост показателей, то тут случился небольшой спад – из-за временной отмены части рейсов.

Так, за 2020 год услугами вятской воздушной гавани воспользовались 209 тысяч 162 пассажира. При том, что в 2019-м показатель был равен 240 тысячам 842 пассажирам.

Прогноз по нынешнему году – вполне оптимистичный: ожидается что пассажиропоток вырастет до 253 тысяч человек. Это связано с появлением новых направлений и рейсов. Кроме того, теперь из Кирова в Сочи действуют рейсы в осенне-зимний период.

2. Куда можно улететь из Кирова сегодня?

Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в российскую столицу и в Санкт-Петербург, в Нарьян-Мар, Уфу, Калугу, Екатеринбург, Сочи. В летнее время – в Симферополь.

Маршрутная сеть включает 8 направлений. Кстати, за год их число выросло на 3. Кроме того, уже к нынешнему лету маршрутная сеть расширится до 9 направлений: с июня запланирован запуск рейсов в Калининград.

3. Какие авиакомпании осуществляют рейсы?

На регулярной основе в Киров летают самолёты авиакомпаний «Руслайн», «Победа», «Nord Wind». Сотрудничество с ними расширяется. Так, «Победа» увеличила количество своих полётов по существующим направлениям из Вятки: регулярные рейсы в Санкт-Петербург в летнем сезоне осуществляются 5 раз в неделю (в 2020 году летали 4 раза в неделю). Число регулярных недельных рейсов в Сочи сейчас также увеличено до 5-ти (вместо прошлогодних трёх).

4. Какие новые возможности появляются для пассажиров?

Победилово начало работу с международной программой для путешественников Priority Pass. Она позволяет пассажирам посещать бизнес-залы более 1300 аэропортов мира.

Воспользоваться картами лояльности можно в бизнес-зале аэропорта, расположенном на первом этаже здания аэровокзала в зоне ожидания вылета, после прохождения предполётного досмотра. Достаточно лишь предъявить действующую карту сотруднику аэропорта и зарегистрировать свой визит (независимо от того, каким классом летит пассажир, — бизнес-классом или эконом).

Услугами бизнес-зала также могут воспользоваться держатели карт международных программ Diners club и Lounge Key.

5. Какие меры приняты для защиты пассажиров от коронавируса?

В 2020 году и сейчас большое внимание в Победилово уделяется обеспечению безопасности пассажиров в условиях пандемии. Чтобы не допустить завоз и распространение COVID-19, в аэропорту установили стационарные тепловизоры для измерения температуры тела. Кроме того, каждые два часа в помещении аэровокзала проводится обработка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. В аэровокзале установлены диспенсеры для дезинфекции рук, проводится обеззараживание воздуха в зонах обслуживания пассажиров бактерицидными облучателями.

6. Что ещё сделано за год?

Несмотря на ограниченность ресурсов, в 2020 году удалось отремонтировать участок хозяйственно-питьевого водопровода, протяжённость которого составляет 288 метров. Работы выполнены методом горизонтального наклонного бурения, с прокладкой трубы ПЭ диаметром 160 мм к зданию аэровокзала.

Кроме того, за год в аэропорте отремонтировали кирпичную кладку здания Авиационной технической базы. При этом также частично был восстановлен гидроизоляционный ковёр.

Был проведён ремонт части кровли здания Пожарного депо. Здесь заменили покрытие на профильный металлический лист.

7. Как обеспечивается безопасность пассажиров?

Для того, чтобы снизить риски со стороны «живой» природы (птиц и диких животных) в аэропорте следят за состоянием периметрового ограждения. Летом и осенью скашивают траву, убирают кустарники. Применяются и средства для отпугивания птиц: ракетницы, пропановые пушки мобильные биоакустические установки и другие средства.

В прошлом году для Победилово были приобретены и установлены биоакустические стационарные установки. Кроме того, автопарк аэропорта пополнился и аэродромным пожарным автомобилем на базе КАМАЗ.

8. Что в планах на 2021 год?

В текущем году в аэропорту началось строительство стартовой аварийно-спасательной станции. Заказчиком выступает Администрация гражданских аэропортов.

Строительство финансируется из федерального бюджета (в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы»), стоимость составляет 121 миллион рублей.

Правительство Кировской области проводит работу по включению нашего аэропорта и в другие федеральные программы реконструкции инфраструктуры аэродрома.

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Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Если совсем недавно из Победилова были лишь рейсы в Москву два-три раза в неделю, то сейчас практически ежедневно можно улететь в Санкт-Петербург. В ежедневном режиме, утром и вечером – вылеты в столицу. Появилась круглогодичная доступность таких городов, как Сочи, Анапа, Калининград. В Нарьян-Мар летаем. Есть рейсы в Екатеринбург, Уфу, Калугу… Кстати, из Калуги можно будет отправиться в другие страны.

Сейчас мы всерьёз задумываемся по поводу реконструкции аэропорта: когда под 40 тысяч человек проходит ежемесячно через здание аэропорта. Иногда, когда два рейса, одновременно бывает до 400 человек в аэропорту.

Несколько компаний работают. Летом будет 3-4. Мне кажется правильным, что круглогодично появляется возможность отправиться на юг.

Сейчас начинаем активно обсуждать ремонт второго этажа.

Что касается полётов заграницу, то это пока мечта. К ней надо подходить аккуратно. Всё ложится всегда на потребителя. Здесь торопиться не надо. (из интервью на радио «Эхо Москвы в Кирове»).

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Новые маршруты повышают инвестиционную и туристическую привлекательность региона, его деловую активность: конечная цель – это развитие Кировской области.