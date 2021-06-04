К Дню города в Кирове появится 15 новых остановок

Летом 2021 года в областном центре будет установлено 30 новых остановочных павильонов. 15 их них появятся к Дню города, который отмечается 12 июня.

По словам главы транспортного отдела департамента городского хозяйства Данила Чикилева, в первую очередь новые остановки смонтируют там, где их не было до этого долгое время. Так, одой из первых появится остановка у дома №106 на Октябрьском проспекте. Ее монтаж будет завершен уже сегодня, 4 июня. Также новые павильоны будут установлены на перекрестке Московской и Октябрьского проспекта и на Воровского, 114.

Как рассказал представитель подрядчика ГДМС прораб Максим Егоров, для установки остановочной конструкции делается бетонное основание, а на него монтируют каркас, стены и крышу. Внутри павильона оборудуются места для сидения пассажиров.

Гарантия на новые остановки составляет один год.