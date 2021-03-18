К кировским медвежатам, которых спасли в лесу, везут новых друзей

В ближайшее время в Центр прибудут маленькие медведи из Карелии.

Неделю назад в Центр спасения медвежат-сирот, который расположен в Торопецком районе Тверской области, доставили трёх крошечных медвежат из нашего региона. Животных нашли в берлоге, которую покинула медведица. Необычную находку сделали в Опаринском районе во время лесозаготовительных работ.

Новорождённым дали имена Тиша, Бантик, Остап. Их забрали сотрудники Центра. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Они стали первыми гостями Центра в этом году. Как сообщили сотрудники приюта, кормят животных пока из бутылочек. В рационе — смесь для котят. Они много спят, достаточно кушают и уже пытаются играть друг с другом.

В ближайшее время к ним доставят новых друзей. В Карелии произошла подобная ситуация. При лесозаготовительных работах медведица покинула берлогу. Рабочие увидели, что из домика выбираются и её крошечные детёныши. Их увезли в тепло. Скоро за ними прибудут сотрудники тверского центра.

В этом центре медвежат воспитывают в условиях, приближенных к дикой природе. Есть лесной вольер. Люди за малышами только присматривают. Осенью медведей выпускают на волю.

Фото: instagram.com/obrcrussia