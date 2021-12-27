К кировской многоэтажке на улице Свободы подъехали 15 пожарных машин

Произошёл пожар в одной из квартир.

В Кирове на улице Свободы случился переполох. В вечерние часы к дому №23 подъехало сразу 15 пожарных расчётов. О происшествии написали в соцсетях.

Также очевидцы заметили автомобили скорой помощи и полиции. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, на Свободы, 23 случился пожар в одной из квартир.

Пламя ликвидировали. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства сейчас выясняются сотрудники надзорной деятельности.

В выходные в Кировской области произошло достаточно много пожаров. Как отмечают специалисты, в морозную погоду количество возгораний увеличивается. Жителям следует быть внимательнее и осторожнее, нельзя подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей.

Фото: vk.com/kirov_blacklist