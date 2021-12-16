К концу 2021 года в Кировской области закроют 3 полигона ТКО

До конца 2021 года в Кировской области выведут из эксплуатации 3 полигона ТКО. Об этом сообщил министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв на комитете по экологии и природопользованию. О чем еще говорил глава минстроя?

Про закрытие полигонов ТКО

Принимать отходы прекратят полигоны у деревни Барановщина в Куменском районе, у деревни Скоковы в Слободском районе, а также полигон «Лубягино» в Кирово-Чепецком районе. Они будут закрыты в связи с исчерпанием вместимости.

В 2022 году отходы будут направляться на 18 полигонов ТКО. Среди них – полигон в деревне Осинцы Слободского района и вновь созданный объект в Шабалинском районе. Последний планируется ввести в эксплуатацию уже в январе.

Также в ближайшее время работу завершит полигон ТКО в Омутнинске, куда свозились отходы из Омутнинского и Верхнекамского районов. Его может заменить объект в поселке Восточный, поскольку вывозить мусор на другие, более отдаленные площадки будет весьма накладно. Полигон в Восточном заполнен на 30 процентов и может принимать отходы. В настоящее время ведется работа по его включению в ГРОРО.

Про строительство объектов по переработке отходов

Также в Кировской области продолжается работать по созданию объектов сортировки и переработки отходов и новых полигонов для размещения «неутилизируемых хвостов». К 2024 году в регионе планируется создать комплексный объект по обработке, утилизации и размещению ТКО. В его состав войдут:

объект обработки ТКО мощностью 200 тысяч тонн отходов в год,

объект утилизации ТКО мощностью 110 тысяч тонн в год,

объект размещения неутилизируемой части отходов.

В настоящее время рассматриваются предложения по разработке проектной документации и строительству объектов в области обращения с отходами.

Также до 20230 года в Кировской области планируется построить 6 мусоросортировочных станций. Их общая мощность составит 100 тысяч тонн мусора в год. Они будут располагаться вблизи от полигонов ТКО.

В результате к 2030 году в регионе будет создана инфраструктура, которая позволит направлять на обработку 100 процентов отходов.

О проекте по РСО

Продолжается работа над проектом по раздельному сбору мусора. В настоящее время региональный оператор АО «Куприт» работает над созданием экосистемы раздельного сбора ТКО вместе с общественниками. В основе будущего взаимодействия лежит проект «Эко-соседи». Он объединяет многоквартирные дома, которые осуществляют сортировку ТКО путем извлечения полезных фракций. Деньги, вырученные от сдачи сырья, направляются на нужды жильцов.

В рамках проекта по РСО в Кирове и области было установлено 8 экопунктов по приему вторичного сырья пяти фракций. Помимо этого регоператор устанавливает накопители для приема конкретных фракций отходов. Так, в микрорайоне Радужный и деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района появились сетки для ПЭТ-бутылок, а в поселке Пижанка – 6 контейнеров для бумажного мусора и пластика.

В дальнейшем проект будет расширен на все районы Кировской области.