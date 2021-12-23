К концу 2022 года в Кировской области будет открыто 18 модельных библиотек

К концу следующего года в Кировской области будет насчитываться 18 модельных библиотек. Об этом сообщила на заседании правительства 23 декабря министр культуры Татьяна Мазур.

В своем докладе Татьяна Мазур отметила, что по итогам реализации нацпроекта «Культура» в 2021 году Кировская область вошла в пятерку лидеров.

Создание модельных библиотек является одним из главных мероприятий нацпроекта. 2 года назад первая в России модельная библиотека открылась в селе Московском Афанасьевского района. В этом году в регионе появились сразу 8 библиотек, и 3 из них – в Верхнекамском районе.

— Нацпроект «Культура» предоставляет уникальную возможность развития сельским и муниципальным учреждениям культуры, возможность в корне поменять культурное пространство наших районных центров и сел. Обращаю в очередной раз внимание всех глав районов на то, что необходимо активно работать в этом направлении. Хороший пример — работа главы Верхнекамского района, — сказал по этому поводу председатель правительства области Александр Чурин.

В 2022 году в Кировской области планируется открыть еще 5 модельных библиотек. На эти цели выделено 25 миллионов рублей.

Модельные библиотеки появятся в следующих местах:

в Бисеровской сельской библиотеке Афанасьевского района,

Цепелевской сельской библиотеке Орловского района,

Мурыгинской поселковой библиотеке Юрьянского района,

Ключевской сельской библиотеке Кирово-Чепецкого района,

библиотеке № 21 города Кирова.

Таким образом, к концу 2021 года таких современных культурных пространств в нашем регионе будет уже 18.

Также в рамках нацпроекта «Культура» на 2022 год выделены средства на строительство дома культуры в поселке Соколовка (Зуевский район). В учреждении на 100 мест расположатся также библиотека, выставочное пространство, кружки.

Около 30 миллионов рублей заложено на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в 5 районах области: Белохолуницком, Кильмезском, Омутнинском, Подосиновском, Оричевском, а также в городе Кирове. Также в следующем году пройдет капремонт в здании детской школы искусств имени Жуйкова в Нолинском районе.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» в Центральной детской библиотеке Омутнинского района будет создан виртуальный концертный зал. Цена вопроса составит 300 тысяч рублей. Также со следующего года по инициативе Президента РФ Владимира Путина начнется капитальный ремонт музеев. В 2023-2024 годах Кировская область получит на эти цели около 18 миллионов рублей.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, эти цифры являются подтверждением того, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, наш регион продолжает активно развиваться.

— В 2022 году нам предстоит продолжить начинания и решать новые непростые задачи, реализовывать национальные проекты,— отметил губернатор.

Ранее Татьяна Мазур рассказала о развитии детских театров в Кировской области.