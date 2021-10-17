К концу сезона в Кировской области отремонтируют 260 км дорог

Сегодня, 17 октября, отмечается день работников дорожного хозяйства. По словам губернатора Игоря Васильева, в последние годы в регионе отмечаются высокие темпы дорожного ремонта.

«За пять лет мы отремонтировали почти 1200 км дорог — это в полтора раза больше, чем в предыдущие 5 лет. На многих важных объектах работы были завершены раньше запланированных сроков. Наша задача — нарастить масштабы дорожного ремонта и строительства. Мы будем добиваться увеличения федерального финансирования», — сказал он.

В текущем году закончилось строительство автодороги Опарино – Альмеж. Её протяженность — почти 27 км. В результате появилось прямое сообщение с Архангельской областью, а экономия времени в пути составляет около 1,5-2 часов. К концу дорожного сезона в нормативное состояние планируется привести 260 км дорог. Это лучший результат по темпам их строительства и ремонта за последнее десятилетие.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» упор сделан на ремонт автодорог общего пользования с высокой интенсивностью движения, где ежесуточно проходит от 3 до 20 тысяч машин, а также на дорогах, связывающих большое количество населённых пунктов.

В 2021 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 3,5 млрд рублей. Из них более 2,5 млрд — на ремонт областных автомобильных дорог.

Кроме того, в регионе действует программа «Развитие транспортной системы». Она включает целый комплекс работ, в том числе строительство и ремонт мостов на автомобильных дорогах.

В этом году на приведение мостовых сооружений в нормативное состояние из регионального дорожного фонда выделено более 91 млн рублей. На эти средства проведён ремонт четырёх мостов. С 2022 года начнется реализация проекта по реконструкции и ремонту аварийных и предаварийных мостов, а с 2023-го — строительство путепроводов на региональных и местных дорогах. По 74 мостам, расположенным на территории области, готовится проектно-сметная документация.