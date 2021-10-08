К Новому году в России подорожают курица, одежда и бензин

В декабре 2021 года в России подорожают мясо птицы, одежда и бензин. Об этом рассказал экономист Александр Данилов в интервью изданию «Экономика сегодня».

По прогнозам Минэкономразвития РФ, к концу 2021 года в России увеличатся цены на продукты, непродовольственные товары и услуги ЖКХ. Самый большой рост цен ожидается на продукты. Уже в сентябре он составил 9,21 процента по отношению к прошлому году.

Стоимость непродовольственных товаров вырастет на 7,2 процента. Меньше всего прибавят в цене ЖКУ – «всего» 3,8 процента.

Рост цен россияне могли заметить уже осенью. По словам Александра Данилова, в цене сильно прибавили овощи, что нетипично для сентября. Так, за первый осенний месяц помидоры стали дороже почти на 25 процентов, огурцы – на 17, апельсины – почти на 13.

Однако, по мнению экономиста, самое интересное еще впереди. Конец 2021 года удивит россиян ростом цен на все продукты питания. Сильнее прочих подорожают кура, мясо и молочная продукция.

— Это связано с ростом инфляции, с увеличившимся экспортом и с дефицитом некоторых позиций, — говорит Александр Данилов.

Помимо перечисленных наименований, к Новому году традиционно подорожают алкоголь, красная икра, рыба и импортные продукты.

Среди непродовольственных товаров максимальный рост цен ожидается в сфере строительных материалов (+25 процентов), сигарет (+19), а также мебели (+11). Александр Данилов отмечает, что подорожание стройматериалов и мебели напрямую связано с «ипотечным бумом» последних лет.

— Приобретенное жилье нуждается в ремонте. Отсюда повышенный спрос на строительные материалы, мебель и сантехнику. Он и породил взлет цен в магазинах.

Помимо прочего, к зиме подорожает одежда. Это связано с ростом мировых цен на сырье и ткани, а также ранним приходом осени. Тем, кто хочет сэкономить на нарядах, Александр Данилов рекомендует покупать отечественные товары – их стоимость более стабильна. Также к Новому году ожидается рост цен на бензин.

Ранее мы писали, что цены на красную икру достигли максимума за десятилетие.