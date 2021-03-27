К ноябрю в Кирове построят два стадиона

Кировская область получила федеральные средства для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Они будут представлять собой многофункциональные стадионы с футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, вспомогательными зонами, тренажерами, сборно-разборными трибунами на сто мест с местом для хранения инвентаря.

Один стадион построят около комплекса «Море Парк» на ул.Некрасова, второй — на ул.Мира, 46.

Работы должны быть завершены к ноябрю.

Фото vk.com/onfkirov