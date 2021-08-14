К отопительному сезону готова почти четверть компаний в Кирове

Пока в Кирове 25 из 109 обслуживающих организаций получили паспорта готовности к отопительному сезону.

На совещании по этому вопросу глава администрации Дмитрий Осипов поручил департаменту городского хозяйства проводить ежедневные встречи с представителями управляющих компаний, решать совместно возникающие проблемы. Они должны провести промывку, опрессовку сетей, устранить прошлогодние замечания.

На вчерашний день тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» получила документы по 1200 объектам. Из них 598 проверены, паспорта готовности подписаны по 275, по остальным есть замечания. Прокурор города Кирова Евгений Шиляев высказал просьбу не затягивать работу по получению положительных решений. Каждое сообщение о нарушении прав граждан в вопросах ЖКХ будет проверено, меры реагирования могут заканчиваться административной и уголовной ответственностью.

Сегодня стало известно, что кировский филиал «Т Плюс» готовится начать отопительный сезон уже с 15 сентября. В Кирове и Кирово-Чепецке к этому времени общая длина замененных теплотрасс достигнет 50 км, потрачено примерно 1 млрд рублей. На семи объектах работа закончена, на очереди еще 36.