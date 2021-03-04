К старообрядческой слободе в Кировской области проложат дорогу

Строительство трассы к деревне Моржаны Юрьянского района обсуждалось на встрече губернатора с епископом Казанско-Вятской старообрядческой церкви Евфимием.

Поселение старообрядцев в Моржанах появилось в 2018 году. Первые дома стоят давно, однако добираться до них приходиться по бездорожью – участок длиной в 550 метров не заасфальтирован. За помощью община обратилась в областное правительство.

Фронт работ лично оценивал министр транспорта Николай Соколов. В 2020 году была проделана подготовка – разбивка и очистка будущей трассы. Это позволило обеспечить подвоз стройматериалов. В 2021 году строительство продолжится.

— Я благодарен, что правительство откликнулось на нашу просьбу, — отметил епископ Евфимий.

По словам епископа, старообрядческая община в Кировской области растет. Ее члены живут активной общественной жизнью. А текущем году старообрядцы планируют провести проект «Забытыми тропами». В его рамках они установят памятные кресты на бывших погостах и местах духовного поклонения.

Напомним, что речь о создании слободы старообрядцев на Вятке зашла в 2017 году.