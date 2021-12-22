Качества журналиста: какими профессиональными навыками должен обладать специалист в области журналистики

Есть в мире профессии, которые, если можно так выразиться, сами выбирают человека. К ним относится работа журналиста. Такого, который, как пелось в хорошей советской песне, «с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом», всегда готов оказаться в том месте, где рождается новость, информационный повод.

Особые качества журналиста: любопытство, самоотверженность, умение ловить свежую мысль на лету и формулировать ее четко, ясно, чтобы понял любой читатель или слушатель, даются человеку с рождения. Талант правильно составлять предложения, освещать события ярко, но доступным для аудитории языком, можно и нужно развивать.

Сейчас для этого созданы прекрасные условия благодаря интернету в каждом доме. Для получения специальности «журналист», дистанционное обучение https://online.videoforme.ru/tvschool/journalism-web-1 можно пройти здесь или в любом другом учебном центре. Здесь мечты о получении интересной профессии становятся явью.

Суть профессии журналиста

Сбор информации, анализ, литературная обработка, подача ее в том или ином ключе обществу — это основная работа всей многочисленной армии журналистов (репортеров, публицистов, комментаторов, обозревателей, дикторов).

«Вторая древнейшая профессия в мире», «четвертая власть», «кто владеет информацией, владеет миром». Это небольшой список звучных определений, даваемых профессии журналиста, в какой-то мере отражающих ее суть.

Сегодня появился еще термин «медиакратия». Он говорит о власти СМИ в постиндустриальном информационном обществе. Слияние медийной, политической и экономической систем во многих странах становится очевидностью.

На новом этапе развития человеческой цивилизации, в которой доминируют информационные процессы, СМИ стремятся захватывать сознание индивидуума. Они используют его в своих целях, направляя по тому пути, который выгоден тем, кто управляет медиасредствами. Это «горячее» воздействие средств коммуникации.

Но есть еще «холодное» влияние, которое оставляет возможность респонденту самостоятельно оценивать ситуацию, оперируя своими знаниями, опытом, ценностями. Кто правит СМИ, тот оказывается главным закулисным героем. Поэтому личностные качества журналиста: его честность, компетентность, образованность играют огромную роль в том, как он преподносит добытую информацию обществу.

Моральное начало органически вписано в профессиональную деятельность корреспондента. Необходимость нравственного выбора встает перед ним буквально на каждом шагу. Вершин подлинного творчества достигают только те, кто обладает нравственной зрелостью, культурой.

Отличительные черты журналистики

Раньше в университетах не было факультетов журналистики. Будущие специалисты-работники редакций газет, журналов, радио, позднее телевидения, обучались на литературном или филологическом факультете. Хотя профессии «писатель», «филолог», «журналист» имеют одну гуманитарную составляющую функцию, но кардинально отличаются друг от друга.

Литераторы вольны выдумывать сюжеты. У корреспондента все должно опираться на реальные факты, обстоятельства, персонажи.

Даже создавая материал об исторических событиях, уходящих корнями в далекую эпоху, обозреватель связывает весь текст с современностью.

Журналистская этика

Профессиональные качества журналиста и мораль тесно связаны в разных аспектах. Каждый корреспондент является носителем моральной установки на общественно полезное поведение.

Корреспонденты повествуют об общественных нравах, моральных перипетиях.

Пропагандируют нравственность, просвещают.

Описывая явления действительности, опираются на нравственные критерии, издавна выработанные человечеством.

Для саморегуляции внутри системы средств массовой информации сформирована профессиональная мораль.

Зарубежные издания, имеющие давнюю историю, создали собственные этические кодексы. Сотрудники, нарушившие стандарты, увольняются без последующего обжалования.

С 1909 года существует Международный кодекс профессиональной этики The Society of Professional Journalists. В нем зафиксировано, что журналисты должны быть честными, беспристрастными и смелыми во время сбора, изложения и комментирования информации. При этом они не зависят от чьих-либо интересов. Подотчетны перед читателями, слушателями, зрителями и коллегами.

В России СМИ пока имеют только ряд общих рекомендаций по поводу высокой степени ответственности перед обществом, аудиторией, героями журналистских материалов, авторским коллективом редакции. 23 июня 1994 года на Московском конгрессе журналистов России был принят Кодекс профессиональной этики. В нем описаны основные нормы поведения корреспондента в работе.

Соблюдая законы страны, при выполнении профессионального долга отвергать любые попытки давления и вмешательства.

Не прибегать к недостойным, незаконным способам получения информации.

Не предоставлять никому сведения об источнике информации.

Стараться всячески противодействовать экстремизму.

Относиться уважительно к авторским правам, не допуская плагиата.

Каждый профессионал обязан выполнять эти нехитрые правила

Какие бывают журналисты

В университете на специализированном факультете студентам первым делом объясняют, что в альма-матер их научат учиться, накапливать багаж знаний в различных сферах жизни. Откроют «истину», что журналист – это дилетант во всех вопросах. Ключевое слово здесь «во всех». То есть, он должен хотя бы поверхностно ориентироваться в общем бурном потоке информации, чтобы выбрать самые важные вопросы. Затем он изучит данную тему и объяснит своим читателям, слушателям, зрителям.

Какими навыками должен обладать журналист, чтобы подниматься на более высокие уровни в своей профессии? Лучше всего специализироваться в определенной тематике: экономика, культура, право, политика, спорт. Иногда в журналистику приходят пишущие люди, имеющие за плечами диплом совсем в другой сфере. Они становятся обозревателями, комментаторами, ведут тематические программы.

Чаще случается так, что журналисту, избравшему для себя какое-то определенное направление, приходится расширять свой уровень знаний, заканчивая еще одно высшее учебное заведение.

Спортивные комментаторы в подавляющем большинстве – это спортсмены с серьезными достижениями в том или ином виде спорта. Заканчивая свою карьеру в большом спорте, они обучаются на факультете журналистики и строят успешную карьеру в знакомой для себя сфере.

Военные корреспонденты всегда там, где «горячие точки» на карте. Им интересно и важно донести всю правду из мест, где идет война. Ради запоминающегося кадра, репортажа они готовы рисковать своей жизнью. Даже умирая, корреспондент или оператор не выпускает из рук включенную камеру.

Есть в журналистике специализация, посвященная отражению актуальной информации с места событий, подающаяся в форме репортажа. Каким должен быть репортер? Как учат мудрые преподаватели, это человек, который способен лезть в окно, если не пускают в дверь.

В большинстве своем журналисты – универсальные специалисты, которые быстро переучиваются, ищут информацию, отфильтровывают и преподносят потребителю.

Какие качества необходимы журналисту

Тот, кто мечтает добиться в своей профессии вершин, должен любить свое дело. Уметь ради профессии откладывать остальные интересы на более дальние места. Всегда быть готовым к открытиям и путешествиям. Вот краткий список качеств журналиста:

высокая грамотность;

постоянное стремление учиться;

обширный кругозор;

умение интересно писать;

любопытный взгляд на окружающую действительность;

умение общаться с любой аудиторией, представителями разных социальных групп и слоев;

проявлять толерантность и способность контролировать свои эмоции, проявляя их только в нужный момент;

умение наслаждаться информационным потоком, разыскивая и фильтруя информацию.

Хороший специалист пишет и говорит легким, доступным языком, понятным для аудитории. Он является прекрасным психологом, умеет разговорить любого собеседника. Общаясь с людьми, всегда проявляет искренний интерес к проблемам и нуждам респондента. Только в этом случае можно надеяться на ответную позитивную реакцию.

Где учиться и какие предметы сдавать на журналистику

Одним из основных качеств корреспондента является наличие творческого начала. Оно проверяется у абитуриентов до того момента, как их допускают к сдаче основных экзаменов.

В советские времена творческий конкурс состоял из трех этапов:

На первом подавались в приемную комиссию не менее 5 опубликованных в разных СМИ работ.

На втором проводилась письменная работа в форме эссе на заданную тему.

На третьем этапе проходило собеседование с преподавателями факультета, на котором выяснялась широта кругозора, степень увлеченности будущей профессией.

После потерянных нескольких лет, когда абитуриентов зачисляли в вузы по результатам ЕГЭ, на факультетах журналистики вернулись к отбору по результатам творческого конкурса и последующей сдачи профильных экзаменов. Сейчас в ведущих учебных заведениях, где готовят журналистов, проводят дополнительные вступительные испытания. У них могут быть разные форматы, но цель одна: подобрать студентов, которые обладают качествами, необходимыми журналисту.

Тем, кто собирается учиться на журфаке, нужно заранее изучить требования и подход (классические, гуманитарные, практические знания) в разных заведениях страны:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет;

МГИМО;

НИУ ВШЭ;

Санкт-Петербургский госуниверситет кино и телевидения.

Кроме топовых, существует еще целый ряд высших учебных заведений в разных регионах России, где есть факультеты и отделения журналистики.

После прохождения ДВИ абитуриент допускается к профильным испытаниям по предметам: русский язык, литература, история и обществознание, иностранный язык.

Востребованность профессии журналиста

Наблюдая за звездами телеэкрана, а особенно читая о немыслимых гонорарах, которые получают известные медийные личности, молодежь мечтает подняться на вершину журналистской профессии.

Но, столкнувшись с тяжелыми буднями, кропотливым трудом, творческим простоем, рутиной и безденежьем, молодые люди уходят из профессии. Остаются самые выносливые, одержимые личности, которые не могут не писать.

Нужно еще учесть, что сегодня традиционная журналистика становится менее востребованной, чем специализированная, рассчитанная на конкретную аудиторию. Простой корреспондент, не обладающий высокими профессиональными компетенциями в определенных экономических сферах или других интересных обществу потребления областях, может стать никому не нужен. Во всяком случае, такие неблагоприятные прогнозы дает журнал Forbes.

Карьерная лестница

На центральных телеканалах страны, в крупных изданиях, на радио и в сети Интернет трудятся в качестве репортеров, корреспондентов, телеведущих в большинстве своем выходцы из небольших городов, расположенных в разных регионах России. Они много работали, учились, пока стали профессионалами. Далеко не у каждого из них есть специальное журналистское образование. Но все они обладают профессиональными и личностными качествами хорошего журналиста.

Начинать карьеру можно в любой редакции самого заштатного городка. Главное, не погрязнуть в рутине обыденной текучки. Работать над собой, повышать свой уровень. Писать, создавать ролики, выкладывать в сеть. Благодаря Всемирной паутине, сейчас открыто много путей для обретения славы и признания.

Основные ступеньки в карьерной лестнице:

корреспондент;

редактор рубрики;

начальник отдела (новостей, рекламы, культуры, спорта и т. д.);

ответственный секретарь;

выпускающий редактор;

главный редактор.

Можно не шагать по этим ступеням, а махнуть сразу через несколько. Все зависит от таланта и трудолюбия.

График работы

Работать нужно в соответствии с условиями договора, заключенного при трудоустройстве.

В редакции график работы не противоречит трудовому законодательству РФ. Это восьмичасовой рабочий день, «пятидневка». Но такие условия не означают, что журналист все свое рабочее время проводит в кабинете. В основном корреспондент занимается сбором информации вне стен редакции.

Редакторы новостных каналов, репортеры или ведущие на радио и телевидении имеют сменный график с текущими выходными днями. Их рабочее время может начинаться в 3–4 часа ночи.

Свободный график устанавливают авторам, пишущим статьи на определенную тематику, по плану редакции.

Для военных корреспондентов, собкоров или тех, кто выезжает в командировки на места с чрезвычайными ситуациями, действует ненормированный график.

Сегодня также широко внедрилось понятие «удаленная работа» по индивидуальному графику.

Зарплата журналиста

В современном мире профессия журналиста очень хорошо адаптируется к изменяющемуся информационному полю. Многие профессионалы, отработавшие десятки лет в редакциях на зарплате, стали блогерами. Ведут паблик в Telegram, снимают ролики для You Tube, записывают подкасты. Появилась также востребованная специальность копирайтер.

Заработок зависит от таланта, желания трудиться, а также времени, затраченного на создание текстов, роликов.

Если ориентироваться на площадки, где размещают вакансии, то можно увидеть разнообразную картину.

Журналисту-фрилансеру в Москве предлагают заработок от 25 до 50 тысяч рублей. Копирайтеру, редактору в техническом журнале за написание статей сулят до 80 000. Сюда приглашают пенсионеров с опытом написания таких материалов. Студенты на сайтах интернет-магазинов могут заработать от 20 тысяч рублей. В связи с веянием времени, речь идет об удаленной работе.

Плюсы и минусы профессии журналиста

Каждая работа может иметь свои достоинства и недостатки. Причем в глазах различных людей одна и та же профессия вызывает восхищение у одних и презрение у других индивидов.

Специалист, обладающий высокими личностными качествами журналиста, профессиональными навыками корреспондента, репортера, приносит очень большую пользу обществу. Он пишет, по большому счету, летопись страны, народа. Вовремя выложенная в широкий доступ информация может предотвратить преступление, конфликт, спасти чьи-то жизни.

Профессия позволяет постоянно получать новые впечатления. Знакомиться с интересными людьми, фактами. Быть участником захватывающих событий. Путешествовать в разные города и страны.

Профессиональные качества журналиста, творчески подходящего к работе, роднят его с актерами, людьми искусства. В советское время на журфаках обучали методу работы, который имел название «журналист меняет профессию». Корреспондент на время выполнения редакционного задания реально шел на завод или любое другое предприятие осваивать специальность, о которой создавал серьезный правдивый материал.

Минусов не так много, если это любимая работа. Большое количество стрессовых ситуаций, нестабильные заработки. Все время, в том числе свободное, занято мыслями о материалах, которые предстоит написать. Каждый успешный в своем деле человек может назвать такие же отрицательные моменты в своей специализации.

Заключение

Сейчас в перенасыщенном информацией мире, как ни странно, СМИ не хватает ярких новостей. Одни охраняются законом, их нельзя перепечатывать, не нарушая авторского права. Другие оцениваются слишком дорого. Доступные новости мало кому интересны.

Необычный взгляд на обыденные вещи может цениться недешево. Чтобы освоить профессию и достичь в ней карьерного роста, нужно много наблюдать, писать, уметь замечать необычную сторону в самом привычном предмете. Важные качества, которыми должен обладать корреспондент: любопытство, трудолюбие, старательность, широкий кругозор, порядочность, неравнодушие и еще много других личностных особенностей, которые обязательно приведут к успеху и карьера сложится.