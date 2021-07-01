Качество воздуха в Кирове оценят надзорные органы

Министерство охраны окружающей среды Кировской области обратилось в надзорные ведомства с просьбой дать оценку ситуации с качеством воздуха в Кирове. Об этом стало известно на рабочем совещании под руководством председателя областного правительства Александра Чурина.

Особое внимание было уделено юго-западному району и микрорайону Озерки. Александр Чурин поручил проработать вопрос создания локальной сети мониторинга за состоянием воздуха, включая закупку специализированных датчиков для контроля.

Напомним, 26 июня жители микрорайона Озерки вновь пожаловались на неприятные запахи и задымление. 30 июня представители минэкологии, природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку ООО «Минэнерго», которое могло быть потенциальным источником задымления.

По словам главы минэкологии Аллы Албеговой, министерство взяло на контроль ситуацию с задымлением в Озерках еще осенью прошлого года. Только в октябре-ноябре было проверено 31 предприятие, работающее в микрорайоне. По итогам проверки к ответственности привлечены 18 хозяйствующих субъектов. Работа продолжается.

Говоря об обращениях жителей юго-западного района Кирова, министр пояснила, что источником запахов потенциально могут быть предприятия, расположенные на этой территории. Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Кирове сформирована межведомственная группа, куда входят представители Управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, регионального министерства охраны окружающей среды. На системной основе проводится контроль состояния воздуха.

Кроме того, Алла Албегова напомнила, что по соглашению с правительством области в 2017 году Биохимизавод взял на себя добровольное обязательство провести модернизацию очистных сооружений. Она была запланирована в три этапа, в результате двух этапов были установлены два декантера. Также на предприятии после проверки Роспотребнадзора до устранения нарушений приостановлена работа очистных сооружений.

— Хочу особо подчеркнуть, что федеральный надзор за состоянием качества атмосферного воздуха осуществляют территориальные управления федеральных органов исполнительной власти – Роспотребнадзора и Росприроднадзора, также широкие надзорные полномочия есть у прокуратуры. Только с их помощью можно доказать фактические превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и принять соответствующие меры. Поэтому министерство охраны окружающей среды направило обращения в эти ведомства, чтобы они дали оценку ситуации с атмосферным воздухом в Кирове, — сказала Алла Албегова.

Также по поручению председателя правительства области министерством охраны окружающей среды прорабатывается вопрос создания локальной сети мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, включая закупку специализированных датчиков контроля качества воздуха и возможность организации стационарных постов наблюдения за специфическими загрязнителями (сероводород, аммиак и другие) для установки в юго-западном районе города. Такая система может помочь в получении регулярных данных и выявлении потенциальных источников выброса загрязнителей, будет независима от данных производственного контроля промышленных предприятий. Сейчас сигнальные датчики по инициативе общественников установлены в микрорайоне Озерки. Они являются частью общественного контроля, но их данные не могут использоваться для доказательства превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.