Кадры для села: пандемия подготовке не помешала

Игорь Васильев в стенах Вятского государственного аграрнотехнологического университета обсудил со студентами перспективы трудоустройства в хозяйствах региона.

Перед началом встречи со студентами губернатора Игоря Васильева пригласили на кухню агротехнологического университета. Здесь – помимо других блюд – недавно начали готовить необычные котлеты. Внешне и по вкусу они совсем не отличаются от мясных, но при этом… вполне подойдут и вегетарианцам. Все ингредиенты новой вятской разработки, которую, пожалуй, стоит запатентовать, исключительно растительного происхождения.

Практика в цифрах

Придумывать новое и достигать высот в профессии студентам университета помогает производственная практика, которую молодые люди проходят регулярно.

В 2020-м пандемия также не помешала юношам и девушкам стать на время сотрудниками предприятий региона. Всего практику прошли 676 человек. 372 из них – в сельских хозяйствах.

Сроки прохождения практики, в зависимости от направления, составляли от 4 до 12 недель. Студентов отправили в 31 район. Особенно много – в Кумёнский, Оричевский и Кирово-Чепецкий. Если говорить о предприятиях, принявших особенно много практикантов, то более 90 студентов получали знания и работали в «Дороничах», около 40 – в агрофирмах Кировского молочного комбината.

Где найти главного агронома для хозяйства

– Практика – важнейшая часть процесса обучения, она даёт возможность проявить свои знания в реальных условиях производства, – подчеркнул в ходе встречи Игорь Васильев. – Будущая профессиональная деятельность выпускника вуза во многом зависит и от её качества. Важно, чтобы все участники образовательного процесса относились к производственной практике не формально, а с полной ответственностью, тогда уровень подготовки выпускников будет соответствовать ожиданиям работодателей.

С главой региона согласился участвовавший во встрече глава сельскохозяйственного производственного кооператива «Красное знамя» Владимир Шулаев. В его хозяйствах найдётся немало примеров, когда вчерашние практиканты становились новыми сотрудниками коллективов. Один из ярких примеров – нынешний главный агроном, которая всего четыре года назад проходила практику в Кумёнах как студентка ВятГСХА.

Студенты – о своей практике

Сегодняшние студенты поделились своими впечатлениями от практики. Так, Ирина Кислухина (4-й курс) сообщила, что прошла практику в агрофирме «Среднеивкино».

Здесь её задачами были подготовка семян к посеву, посев зерновых и картофеля, подготовка сеялок и складских помещений, проведение опытов… Девушка сообщила, что за время работы на предприятии ей была выплачена заработная плата. Кроме того, Ирина была обеспечена бесплатным жильём и трёхразовым питанием.

Ещё одна студентка университета – Анастасия Кабанова (4-й курс) в 2020-м на целых шесть недель стала работником «Красногорского». На практике узнала технологию получения молока «Карусель» и организацию движения стада. Поначалу было немного волнительно, но старшие товарищи помогли. Кстати, на время практики студентка и её товарищи также были официально трудоустроены. Организацией практики молодые люди остались довольны. Единственной проблемой оказалось лишь отсутствие специальных костюмов нужного размера. Впрочем, и это тоже удалось решить.

Как отбирают предприятия для прохождения практики

Участвовавший в мероприятии заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков рассказал о том, как выбирают предприятия для студенческой практики. Основной критерий: это должны быть хозяйства, «где с молодыми людьми готовы повозиться».

– Главное, чего не хватает студентам. Это практики с животными. Важно, чтобы студентам показали и объяснили, что не надо бояться этой работы, – отметил Алексей Алексеевич.

Кстати, государство готово поддерживать сельхозпредприятия, принимающие практикантов. На 2021 год на мероприятия в помощь обеспечения хозяйств квалифицированными специалистами запланировано более 5 млн рублей.

«Вы выбрали правильный путь»

– Вы выбрали правильное направление, – обратился к студентам губернатор. – Я не раз говорил об этом. Но повторю ещё раз: «Голодный человек – злой человек». Поэтому те, кто занимается производством продуктов питания и продовольственной безопасностью, – очень важные для страны люди. Наряду с врачами и учителями, работники сельского хозяйства – те, кто нужен при любом политическом укладе.

Также губернатор напомнил, что регион демонстрирует хорошие показатели в аграрной сфере.

– Мы продолжаем удерживать (а удерживать всегда тяжело) марку одного из ведущих регионов по выпуску молочной продукции, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Появляются и новые направления. В их числе, например, племенное козоводство.

Не исключено, что в наступившем 2021-м, когда на практику отправится ещё около 700 студентов-аграриев, кто-то из них попадёт на фермы, где занимаются разведением коз и производством продуктов из козьего молока.

Что нужно для развития сельского хозяйства?

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Для наибольшего эффекта развития сельского хозяйства важно использовать методы, которые используются для стимулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Необходимо определить те сферы и отрасли, которые нуждаются в поддержке и необходимы для развития области. Нам нужно создавать высококвалифицированные рабочие места, отрасли производства с высокой добавочной стоимостью.

МНЕНИЯ

Елена Симбирских, ректор ВГАТУ:

– Ещё один из инструментов совершенствования организации практической подготовки, повышения её качества, популяризации труда в сельском хозяйстве — развитие студенческих сельскохозяйственных отрядов. В прошлом году кировские студенты участвовали в мероприятиях движения студотрядов в Пермском крае, Воронежской и Рязанской областях.

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики: