Как будет работать общественный транспорт Кирова в 2021 году

В кировской мэрии рассказали об изменениях в организации пассажирских перевозок на территории областного центра.

1.Закончился ли конкурс на выполнение пассажирских перевозок?

Конкурс на выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров продолжается. Он проходит в электронном формате. Последний срок подачи заявок – 11 декабря на перевозки автомобильным транспортом и 14 декабря – на перевозки наземными электрическим транспортом. Торги состоятся 16 и 17 декабря соответственно.

2. Почему в 2020 году лотов не 4, как раньше, а 11?

Это сделано по рекомендации ФАС для того, чтобы не ограничивать в правах малые предприятия. Заявиться на крупные лоты они не могут по причине ограниченных ресурсов.

3. Правда ли, что крупные автотранспортные предприятия (например, АТП) больше не смогут привлекать субподрядчиков?

Правда. Возможность найма субподрядчиков запрещена требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно данному закону, при осуществлении закупок должен использоваться типовой контракт. Он предусматривает, что все работы подрядчик выполняет самостоятельно. И привлечение к работам третьих лиц невозможно без проведения аукциона. Изменять условия типового контракта заказчик не имеет права.

4. Как изменится расписание движения и маршруты автобусов и троллейбусов в 2021 году?

Расписание на 2021 год сохранено в действующем виде, несмотря на то, что с началом пандемии коронавируса пассажиропоток снизился на 23 процента. Вместе с тем количество выездов с начала года сокращено лишь на 10%. Такой объем допустим по муниципальному контракту. Оснований для увеличения частоты выходов машин на линии и сокращения интервалов движения пока нет.

Маршруты также останутся прежними, за небольшим исключением.

По просьбам жителей маршрут №19 продлен до деревни Сергеево и будет ходить сюда круглогодично, а не только летом.

Также был отменен маршрут №30. Он был введен в начале 2020 года «в помощь» автобусу №30, однако спросом не пользовался. С началом пандемии автобусы этого маршрута ходили полупустыми. К тому же, если еще в 2019 году от кировчан поступали жалобы по работе маршрута №33, то на сегодняшний день нареканий нет.

5. Кто и как будет контролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта?

Согласно контрактам, все автобусы и троллейбусы должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Также перевозчики обязаны обеспечить передачу данных о нахождении пассажирских транспортных средств на маршрутах на сервер МБУ ЦДС ГПТ.

Мониторинг работы транспорта будет вестись в онлайн-режиме. Все нарушения, в том числе отставания от графика, отсутствие машин на линии будут фиксироваться.