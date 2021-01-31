«Как будто я на митинге»: в Кирове завершилась очередная несанкционированная акция

Чинно-мирно-безоружно прошло очередное воскресное сборище кировчан. Не будем упоминать всуе слово «митинг» — ведь митинги все же ставят перед собой некие цели и задачи. Здесь же…

Здесь же царила полная масленица. Слепив снеговика и оставив кучку мусора у горадминистрации, участники воскресного шествия двинулись к Театралке. Там, организовавшись кружком, собравшиеся взялись за руки и в стиле «каравай-каравай» (продолжение все помнят?) минут 20 водили хоровод.

Пританцовывая, участники акции периодически выкрикивали, что «Россия будет свободной», забывая, что свобода – это не только право выйти на площадь, но и обязанность отвечать за свое поведение и слова. А также за… фотографии. «А сфоткай меня как будто я на митинге» — так одна юная участница прогулки пыталась привлечь внимание своего бойфренда. Только здесь не как будто, а все по правде, и ответственность тоже. Привет родителям.

Полиция, впрочем, не вмешивалась. Более того – сотрудники органов вели себя предельно корректно, периодически (тихонько) говоря тем, кто помладше, что им пора домой. Также правоохранители предупреждали об административной ответственности и напоминали об этом из громкоговорителей.

К 14 часам стало понятно, что продолжения банкета не будет. Ряды протестующих сильно поредели, а самые нестойкие отправились кататься с горок.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин прокомментировал несанкционированную акцию 31 января в областном центре.

Фото: kirovpravda.ru