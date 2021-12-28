Как будут работать медицинские организации в Кирове в новогодние праздники

Минздрав Кировской области опубликовал график работы медицинских организаций города Кирова в новогодние каникулы. Как сообщили в ведомстве, с 31 декабря по 9 января ряд учреждений будут работать в режиме повышенной готовности.

В первую очередь это касается Единой службы скорой помощи и санавиации. Вызвать скорую можно по номерам: 03,103, 112.

При травмах пациентам круглосуточно окажут экстренную помощь в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии (улица Менделеева, 17).

При экстренных и неотложных случаях с заболеваниями глаз взрослые могут обратиться в Кировскую клиническую офтальмологическую больницу (Октябрьский проспект, 10а). Она работает круглосуточно. Детям офтальмологическая помощь оказывается в приемном покое Кировской областной детской клинической больницы (улица Менделеева, 16).

Получить срочную стоматологическую помощь можно в Кировском клиническом стоматологическом центре ежедневно с 07.30 до 20.00. Взрослые могут обратиться в стоматологию на улице Карла Либкнехта, 92, детям окажут помощь в стоматологии на Производственной, 8.

5 и 6 января с 7.30 до 14.00 будет открыт плановый прием в стоматологиях на Попова, 24а, Производственной, 10 (для взрослых) и Октябрьском проспекте, 56 (для детей).

С 31 декабря по 9 января будут работать участковые службы поликлиник по месту жительства. С 31 декабря по 2 января, а также с 7 по 9 января врачи-терапевты, педиатры и врачи общей практики будут вести прием по графику выходного дня с 8 до 14 часов.

С 3 по 6 января медицинские организации первичного звена будут работать в обычном режиме. Также в часы работы поликлиник будет продолжена вакцинация граждан от коронавируса. По графику поликлиник будут работать и рентгенологические кабинеты.

Бригады неотложной помощи будут работать в областном центре ежедневно с 8 до 20 часов, в межрайонных центрах – с 8 до 18 часов, в ЦРБ – с 8 до 16 часов.

Оказание медицинской помощи в стационарах продолжится в полном объеме.

Получить консультацию в праздники можно будет по круглосуточным телефонам «горячих линий»:

(8332) 45-53-70 – областной наркодиспансер,

(8332) 40-80-22 – Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов,

8-800-100-43-03, (8332) 21-43-03 – справочная по вопросам записи на прием к врачу через электронную регистратуру,

41-89-22 – единый call-центр для родственников инфекционных госпиталей,

122 – справочный телефонный номер по COVID-19.

С подробными графиками работы медицинских учреждений можно ознакомиться на их сайтах.