Как будут работать учреждения и организации Кирова в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в Кировской области, как и по всей стране, вводятся нерабочие дни. Однако ряд учреждений не планируют закрываться на неделю, а часть продолжит работать в онлайн-формате.

Мы собрали информацию о том, как будут работать организации Кирова в нерабочие дни.

Больницы и поликлиники

С 30 октября по 7 ноября в Кировской области будут работать:

дежурные кабинеты в поликлиниках

пункты вакцинации от коронавируса

скорая и неотложная помощь

стационары больниц

Плановый прием будет приостановлен. Платные клиники принимают решение о работе в нерабочие дни самостоятельно.

МФЦ «Мои документы»

МФЦ не будут закрываться на весь период нерабочих дней. Нерабочими днями станут только:

31 октября, воскресенье – выходной

4 ноября, четверг – праздничный день

7 ноября, воскресенье – выходной

30 октября, а также 5 и 6 ноября МФЦ будут работать в обычном режиме.

Почта

С 30 октября по 2 ноября, а также 6-7 ноября почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

3 ноября, среда – предпраздничный день. Рабочий день будет сокращен на 1 час.

4 ноября, четверг – выходной.

5 ноября, пятница – офисы «Почты России» будут работать по режиму субботы.

Налоговая инспекция

В период 1 по 3 ноября УФНС России по Кировской области приостанавливает личный прием граждан. Получить услуги налоговых органов в это время можно будет только с помощью онлайн-сервисов. Прием бумажной корреспонденции будет осуществляться через боксы.

Сбербанк

В нерабочие дни отделения Сбербанка будут работать следующим образом:

30-31 октября – выходные дни. Отделения закрыты или работают по графику выходного дня.

1-2 ноября – работа по обычному расписанию.

3 ноября, среда – сокращенный рабочий день перед праздником.

4-7 ноября – праздничные и выходные дни.

Общественный транспорт и ЦДС

С 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Количество автобусов и троллейбусов на маршрутах будет сокращено, а интервал между рейсами увеличен.

Режим работы претензионного центра МБУ «ЦДС» будет следующим:

1-2 ноября – с 8 до 18 часов

3 ноября – с 8 до 16 часов

4-7 ноября – выходные дни

с 8 ноября – в обычном режиме.

Образовательные учреждения

С 30 октября по 7 ноября в школах, колледжах и техникумах объявлены каникулы.

Вузы Кировской области частично перейдут на удаленное обучение. В некоторых учебных заведениях студентам предлагается заниматься самостоятельно.

Детские сады на период нерабочих дней будут закрыты. Однако работающие родители смогут привести детей в дежурные группы, которые будут работать все дни, за исключением выходных и праздничных.

ТЦ и ТРЦ

По неподтвержденной информации, торговые и торгово-развлекательные центры смогут продолжить работать с 30 октября по 7 ноября. Однако по решению руководства центров посетителей могут начать пускать только по QR-коду. Сейчас для входа в ТЦ он не требуется.

Что будет закрыто с 30 октября по 7 ноября в Кировской области

На все нерабочие дни закроются библиотеки, тематические парки развлечений на открытом воздухе, парки отдыха, дворцы и дома культуры, театральные студии, крытые катки. Также будут отменены спортивные соревнования.