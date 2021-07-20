Рассказываем путь в Пижемский заказник к скалам, пещерам и водопаду. Доехать сюда можно только на личном транспорте.

Итак, как добраться до вятской Швейцарии.

Проезжаете город Советск. В конце города, сразу после заправки «Лукойла», поворачиваете налево, трасса Советск — Лебяжье.

Через 3 км поворачиваете направо (на деревню Фокино). Едете прямо около 13 км. Проезжаете деревни Гремеча, Дуброва.

На перекрёстке дорог видите табличку с двумя маршрутами экотропы «Вятская Швейцария». Выбираете нужный вам маршрут.

Если выбираете 1-й маршрут, то нужно ехать прямо, к деревне Фокино и Береснятскому водопаду.

Если выбираете 2-й маршрут, то поворачиваете направо и едете по указателям «Береснятский карьер». Дальше пешком по лесной тропинке можно выйти к скальному комплексу «Камень» и скале Часовой.

Координаты:

водопад — 57.388064, 49.029849

грот — 57.386654, 49.028757

утёс — 57.38399, 49.027172

Фокино, где указатель деревни, — 57.416358, 49.048902

Начало 1 маршрута экотропы (от Фокино до утёса) — 57.387669, 49.041345

Начало 2 маршрута экотропы (пешком до скал) — 57.406411, 48.972092

Текст и фото: Вятка: туризм и отдых