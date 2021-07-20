Рассказываем путь в Пижемский заказник к скалам, пещерам и водопаду. Доехать сюда можно только на личном транспорте.
Итак, как добраться до вятской Швейцарии.
- Проезжаете город Советск. В конце города, сразу после заправки «Лукойла», поворачиваете налево, трасса Советск — Лебяжье.
- Через 3 км поворачиваете направо (на деревню Фокино). Едете прямо около 13 км. Проезжаете деревни Гремеча, Дуброва.
- На перекрёстке дорог видите табличку с двумя маршрутами экотропы «Вятская Швейцария». Выбираете нужный вам маршрут.
Если выбираете 1-й маршрут, то нужно ехать прямо, к деревне Фокино и Береснятскому водопаду.
Если выбираете 2-й маршрут, то поворачиваете направо и едете по указателям «Береснятский карьер». Дальше пешком по лесной тропинке можно выйти к скальному комплексу «Камень» и скале Часовой.
Координаты:
водопад — 57.388064, 49.029849
грот — 57.386654, 49.028757
утёс — 57.38399, 49.027172
Фокино, где указатель деревни, — 57.416358, 49.048902
Начало 1 маршрута экотропы (от Фокино до утёса) — 57.387669, 49.041345
Начало 2 маршрута экотропы (пешком до скал) — 57.406411, 48.972092
Текст и фото: Вятка: туризм и отдых