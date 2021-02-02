Как Ельцин на Вятке отдыхал

1 февраля первому российскому президенту исполнилось бы 90 лет. В памятную дату на могиле Бориса Ельцина побывал Владимир Путин. Как сказал он в своей речи, Ельцин возглавил страну в один из сложнейших периодов ее истории.

За годы своей политической карьеры Ельцин побывал во многих уголках России. Посещал он и Кировскую область.

Один из визитов будущего первого лица страны, а тогда – опального политика на Вятку состоялся в конце 80-х годов. Пообщаться с Ельциным удалось корреспонденту «Кировской правды» Владимиру Шишкину.

Борис Николаевич поселился в деревне Русские Оричевского района. Дача в Русских – хороший деревянный дом – принадлежала сватам Ельцина. Здесь будущий президент вспоминал моменты своей биографии и писал будущий же политический бестселлер «Исповедь на заданную тему». А в перерывах гулял по окрестностям.

О том, кто отдыхает в их деревне, местные жители догадались не сразу, — Ельцин мало с кем разговаривал и большую часть времени проводил наедине с природой. Визит политика был засекреченным, но, как водится, вскоре о нем узнали журналисты.

Общаться с корреспондентами печатных СМИ Ельцин отказался. Тогда Владимир Шишкин проявил изобретательность и навестил домик в Русских с букетом алых гладиолусов. Цветы предназначались супруге Бориса Николаевича. Подарок растопил женское сердце, и Наина Иосифовна уговорила мужа уделить журналисту несколько минут.