Как IT-специалисту получить отсрочку от армии

19 апреля на портале госуслуг стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Кто может получить отсрочку и как ее оформить?

Какие IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии

Отсрочку от армии смогут получить сотрудники IT-компаний в возрасте 18 до 27 лет. Они должны быть гражданами РФ, иметь высшее образование в сфере информационных технологий и быть трудоустроенными по трудовому договору.

На 1 апреля 2022 года стаж работы претендентов на отсрочку должен составлять не менее 11 месяцев. Также отсрочку от армии могут получить сотрудники, устроившиеся на работу в течение года после окончания вуза.

Как оформить заявление на отсрочку от армии

Подать заявление на отсрочку от армии могут IT-компании через портал госуслуг. Заявления будут приниматься до 1 мая 2022 года.

Как и когда айтишники узнают, что получили отсрочку от армии

Призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке с 1 июня. Сотрудники получат повестки и должны будут явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку. С собой нужно иметь:

паспорт,

документ воинского учета,

водительское удостоверение (есть есть),

оригинал диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;

оригиналы справок с мест работы в аккредитованных IT-организациях за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года.

Напомним, что указ об освобождении работников IT-отрасли от военной обязанности подписал президент РФ Владимир Путин 2 марта.