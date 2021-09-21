Как на Вятке появилась семья Циолковского: малоизвестные документы

«Циолковские в Вятке (Из истории старинного рода)» –

так называется открывшаяся в музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики в день рождения основоположника теоретической космонавтики уникальная выставка.

Выставка проводится совместно с Центральным государственным архивом Кировской области, Краеведческим музеем и Музеем истории народного образования.

Здесь представлены малоизвестные документы о пребывании на Вятской земле в ХIХ веке нескольких представителей старинного рода Циолковских, что позволяет прояснить обстоятельства появления в Вятке в 1868 году семьи К.Э. Циолковского.

Старинные учебники, редкие физические приборы, фотографии, живописные и графические работы художников дополняют рассказ о Вятке середины ХIХ века – культурной жизни города и губернии, системе образования и государственного управления.

– В период, когда Эдуард Циолковский принимает решение переехать со своей большой семьей в Вятку, город переживал период бурного развития. Появлялись величественные храмы, бойко шла торговля, открывались частные типографии, библиотеки, – рассказывает научный сотрудник музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики Артем Збоев. – Сыграл свою роль в выборе Вятской губернии и тот факт, что многие родственники Эдуарда Циолковского здесь служили, сделали блестящую карьеру, получали хорошее жалование. К примеру, его родной брат – Нарциз Циолковский дружил с Михаилом Салтыковым-Щедриным и служил старшим чиновником по особым поручениям при вятском губернаторе. В 1868 году Эдуард Циолковский устраивается в Вятке на государственную службу – он был назначен столоначальником Лесного отделения в Управлении Государственными имуществами. В 1869 году Константин Циолковский был принят в Вятскую мужскую гимназию, в которой учился до 1873 года. Известно, что старший сын Эдуарда Циолковского – Александр служил в Холуницком лесничестве Слободского уезда. Но жизнь Циолковских в Вятке складывается драматично – именно здесь умирает любимая жена Эдуарда Циолковского, сын Игнатий и дочь Екатерина. И в 1878 году семья Циолковских уезжает из Вятской губернии.

Узнать глубже историю рода Циолковских можно, посетив выставку, которая будет работать до 21 ноября. Кстати, это последняя выставка в старинном здании музея перед его закрытием на реставрацию, после которой экспозиция полностью поменяется. Не упустите возможность посетить выставку.