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Что скажут в Кирове насчет улицы Натальи Катаевой?

Игорь Нелюбин Новости, Лучшее

Кировский Центр местной активности ул. 60 лет Комсомола, 17 выступил с инициативой о присвоении одной из улиц строящегося микрорайона имени кировской общественницы Натальи Катаевой, умершей в августе прошлого года.

Руководитель ЦМА в паблике в соцсети опубликовала пост о наградах, биографии, заслугах Натальи Алексеевны, обратилась к жителям мкр. Домостроитель, Озерки и деревни Гнусино, прилегающих к будущему мкр. Прибрежному (ЖК «Ривер Парк») с предложением оценить инициативу. Схема расположения будущей улицы (пока очень небольшой) прилагается.

Что скажут в Кирове насчет улицы Натальи Катаевой? Что скажут в Кирове насчет улицы Натальи Катаевой?

Желающие могут проголосовать до 23 января за присвоение улице имени Натальи Катаевой, затем вопрос внесут на рассмотрение городского совета по топонимии. На данный момент в опросе приняли участие более 360 человек, более 91 процента поддержали предложение ЦМА.

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Игорь Нелюбин