Что скажут в Кирове насчет улицы Натальи Катаевой?

Кировский Центр местной активности ул. 60 лет Комсомола, 17 выступил с инициативой о присвоении одной из улиц строящегося микрорайона имени кировской общественницы Натальи Катаевой, умершей в августе прошлого года.

Руководитель ЦМА в паблике в соцсети опубликовала пост о наградах, биографии, заслугах Натальи Алексеевны, обратилась к жителям мкр. Домостроитель, Озерки и деревни Гнусино, прилегающих к будущему мкр. Прибрежному (ЖК «Ривер Парк») с предложением оценить инициативу. Схема расположения будущей улицы (пока очень небольшой) прилагается.

Желающие могут проголосовать до 23 января за присвоение улице имени Натальи Катаевой, затем вопрос внесут на рассмотрение городского совета по топонимии. На данный момент в опросе приняли участие более 360 человек, более 91 процента поддержали предложение ЦМА.