Врачи рассказали, как не заболеть коронавирусом после контакта с больным

Медики дали рекомендации, как снизить риск заболевания коронавирусом после контакта с инфицированными. Советы врачей приводит Лента.ру.

По словам медиков, лучшим средством защиты является маска. Она задерживает до 80 процентов вирусов, снижая дозу возбудителя COVID-19.

— От дозы вируса зависит, будет задержано заболевание иммунитетом или разовьется, — говорит завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Если маски носят все окружающие, то количество вируса, которое можете перейти от человека к человеку, сокращается в несколько десятков раз. Если в масках ходят только носители вируса, вирусная нагрузка падает всего в 5 раз.

При этом конкретного количества вируса, от которого человек заболеет со стопроцентной вероятностью, нет. Переболевшим и вакцинированным понадобится большая вирусная нагрузка, чтобы заразиться. Но иммунитет не бесконечен и со временем снижается.

В качестве экстренной помощи после контакта с больным COVID-19 помогает мытье лица и рук и полоскание горла. Эти меры также направлены на снижение вирусной нагрузки.

— У коронавируса есть дозазависимый эффект при заражении. То есть чем выше доза, тем больше шанс заражения и тем тяжелее будет течение болезни. Для снижения дозы заражения нужно помыть лицо и руки и прополоскать горло, — говорит вирусолог Александр Чепурнов.

Как добавляет Сергей Нетесов, для полоскания должны применяться только предназначенные для этого средства. Тем, кто часто общается с людьми, стоит иметь с собой антисептик для обработки рук.

Ранее мы писали, что в Кировской области количество людей, одновременно госпитализированных с коронавирусом, впервые превысило 5 тысяч.