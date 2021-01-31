Как обезопасить себя от мошенничества с кредитными историями

Как не скомпрометировать свои персональные данные и не попасть в сети мошенников, предлагающих получить «кредитную историю» и «улучшить» её за вознаграждение?

На этот и другие актуальные вопросы сегодня отвечает Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Закон о кредитных историях

Для начала стоит узнать, что с 2005 года в России действует закон о кредитных историях. Он закрепляет право гражданина получить свою кредитную историю. Она формируется при его взаимодействии с кредитами, займами. Такая история есть сегодня более чем у 100 млн россиян. Каждый из них имеет право дважды в год бесплатно получить свою кредитную историю и неограниченное количество раз – за плату. Сделать это можно на сайте НБКИ. Если вы заметили в своей истории неточную, недостоверную информацию, то можете оспорить её. Опять же через НБКИ. Нацбюро отправит ваш запрос в банк, который сделал запись, вызвавшую у вас сомнение, и тот должен в 30-дневный срок ответить, исправит он ошибку или аргументированно докажет, что информация корректная.

Платёж по кредиту не в срок: кто прав

— Часто оспаривают запись о внесённом платеже по кредиту не в срок. Это обычно случаи, когда деньги вносят не напрямую через банк, а с помощью терминала либо третьей организации, — рассказывает эксперт.– Сторонний сервис может перевести ваш платёж в течение 3-5 дней. Если вы внесли плату в последний день, когда надо совершить ежемесячный платёж, то банк может получить её лишь спустя пять дней. Просрочка фиксируется в кредитной истории. Вы пишете заявление на оспаривание этой записи, прикладываете документ о том, что вовремя внесли платёж. Но вы не учли условия предоставления услуг сервиса, которым воспользовались.

Чем хорош автоплатёж

Чтобы избежать подобных ситуаций, многие подключают автоплатёж. Благодаря ему информация о поступлении средств сразу фиксируется в кредитной истории заёмщика. Её качество в свою очередь отражает персональный кредитный рейтинг. В НБКИ его можно получить бесплатно и без ограничений по количеству. Можно проверять свой рейтинг хоть каждый день.

Кредитная история под угрозой?

— Текущие кредиты есть почти у 50 млн россиян, ежемесячно мы фиксируем около 20 млн заявок на получение кредита. То есть кредитование – это неотъемлемая часть нашей жизни. И, судя по нашим опросам, многие даже получали свою кредитную историю. Однако это совсем не та история, которая соответствует федеральному закону и хранится в НБКИ, — отмечает Владимир Шикин.

Речь, конечно, о мошенничестве. Оно в отношении кредитных историй россиян значительно выросло в период распространения коронавируса. В это время у многих возникли сложности с обслуживанием кредитов: одни потеряли работу, у других снизился доход. Чем и воспользовались мошенники. Они стал «бомбардировать» честных граждан электронными сообщениями о том, что их кредитная история может быть испорчена и необходимо как можно скорее обратиться по указанному номеру телефона или зайти на определённый сайт, чтобы решить проблему. Злоумышленники представляются работниками Банка России, НБКИ, Роспотребнадзора и т.д.

Сайты-подделки

Кроме того, в Интернете полно поддельных сайтов, где якобы можно получить свою кредитную историю. Большинство их сгенерированы мошенниками и недобросовестными организациями, предупреждает представитель НБКИ:«На нашем официальном сайте размещён специальный значок – синий кружок с белой галочкой. Он подтверждает, что это официальный сайт НБКИ».

Если вы всё же попали на ложный сайт, то вас должны насторожить призыв оставить на нём свои персональные данные, а также предложенная стоимость вашей кредитной истории – от 100 до 2000 рублей. Тут же вам предлагают внести в неё изменения за деньги. Таким образом, вы рискуете попасть в мошенническую схему, связанную с вытягиванием крупных денег из кошельков граждан, в первую очередь тех, кому срочно нужен большой кредит. Банк его им не предоставляет из-за низкого персонального рейтинга. И тут на «помощь» приходят мошенники, которые обещают за сумму от 10 тысяч до 100 тысяч рублей исправить кредитную историю гражданина, который был не слишком добросовестным заёмщиком. Заплатив требуемые деньги, тот остаётся на бобах – всё с той же кредитной историей. Более того, получив ваши персональные данные, мошенники могут оформить на ваше имя займ, например, в микрофинансовой организации. Всплеск мошеннической активности в этой сфере был зафиксирован в апреле-мае 2020 года.

— Ни в коем случае не поддавайтесь на действия таких недобросовестных организаций! – предупреждает эксперт.

Сайт НБКИ

В Национальном бюро кредитных историй советуют проверить свою кредитную историю на официальном сайте НБКИ, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены займы, которых вы не брали. В случае, если это произошло, предстоит как можно скорее побеспокоиться о том, чтобы с вас сняли обязательства по оплате долга и удалили запись из вашей кредитной истории. Иначе у вас будет копиться просрочка, ваш рейтинг будет стремительно снижаться, а получить новый займ станет практически невозможно.