Как обнаружить утечки во впускном коллекторе

Бензиновые двигатели используют впускные коллекторы для подачи смеси топлива и воздуха в каждый цилиндр для сгорания. Впускной коллектор раньше был чугунным. Самая большая проблема чугуна в том, что он тяжелый. Сегодня чаще всего используются алюминий и пластик. Впускной коллектор может протекать двумя способами: утечка охлаждающей жидкости через прокладку впускного коллектора или утечка воздуха через коллектор за пределами нормального воздушного канала. Утечка воздуха может снизить производительность двигателя, а утечка охлаждающей жидкости может вызвать отказ двигателя. Заказать ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР на сайте mass.ua проще и дешевле. Отзывчивые консультанты помогут быстро подобрать запчасти и оформить заказ. Здесь каждая покупка — это своего рода удовольствие.

Шаг 1

Убедитесь, что рейка или труба подсоединены к впускному коллектору двигателя. Используйте фонарик и ищите признаки утечки охлаждающей жидкости. В небольших случаях они будут выглядеть как влажные пятна или пятна вокруг бегуна. В тяжелых случаях утечки охлаждающей жидкости компоненты коллектора смачиваются охлаждающей жидкостью или образуются лужи охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость также будет капать из передней или задней части двигателя, в зависимости от серьезности утечки. Если вы не уверены, течет ли впускной коллектор или течет откуда-то еще, проверьте более внимательно.

Шаг 2

Нанесите краситель для проверки герметичности охлаждающей жидкости на крышку заливной горловины радиатора. Закройте крышку и запустите двигатель, чтобы он полностью прогрелся. Выключите двигатель и дайте ему остыть, чтобы вы могли комфортно пользоваться двигателем. Наденьте желтые очки и облучайте проблемное место ультрафиолетом. Независимо от того, где протекает, вы можете видеть, что краситель в охлаждающей жидкости ярко-зеленый. Внимательный осмотр может определить источник ярко-зеленой охлаждающей жидкости.

Установите пистолет-распылитель на форсунку бачка очистителя карбюратора. Запустить двигатель. При работающем двигателе слегка распылите очиститель карбюратора вокруг соединения между коллекторной рамой и двигателем в режиме кратковременного распыления. Подождите несколько секунд после распыления и послушайте звук работающего двигателя. Если двигатель разгоняется или иным образом меняет режим работы, может быть утечка в прокладке впускного коллектора. Если вы не заметили каких-либо изменений, включите полозья и сделайте паузу после каждого распыления. Если частота вращения двигателя меняется, вероятно, что коллектор треснул. Также проверьте область между коллектором и корпусом дроссельной заслонки.

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