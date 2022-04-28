Как оградить детей от взрослого контента на YouTube?

Рекомендации от председателя правления «Союзмультфильма»

Председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала, что могут сделать родители для защиты своих детей от контента на ресурсе YouTube, который может навредить их психическому здоровью.

Как отметила Юлианна, в условиях информационного противостояния, которое наблюдается сегодня, YouTube не может не стать в той или иной мере политизированной площадкой. При этом очень важно понимать, что психика детей ранима, а визуальный ряд имеет в разы большую силу воздействия, чем, например, информация, изложенная в тексте.

— Дети очень восприимчивы, к визуальным образам – особенно, — рассказала Юлиана Слащева. — Они не просто смотрят, а живут с любимыми героями, учатся у них. Поэтому мы на «Союзмультфильме», создавая наши проекты, постоянно работаем в контакте с детскими психологами, чтобы исключить несоответствующие возрасту сюжеты, цветовые решения, правильно выстроить темпоритм.

В противном случае можно получить контент, который будет или неуместен, или даже противопоказан для детей. Так, например, не стоит показывать на ночь малышам что-то энергичное, слишком яркое, что спровоцирует перевозбуждение психики.

— Я рекомендую родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории и их предпочтений. Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы», — рассказала Слащева.

Также эксперт посоветовала выбирать те видеосервисы, которые активно развивают и наполняют детское направление, где указаны все данные на каждый мультфильм, включая возрастную маркировку. Качественный детский контент размещается на таких площадках, как Okko, Кинопоиск, Premier и других.