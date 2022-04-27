Как оплачивается работа в майские праздники?

Наверняка, многих россиян, которым предстоит трудиться в предстоящие майские праздники, интересует, как будет оплачиваться их работа.

Что говорят об этом юристы?

Как сообщает портал audit-it.ru, праздничные выходные в мае (как и в любой другой нерабочий день) оплачиваются не менее чем в двойном размере. В качестве альтернативы работник вправе взять отгул.

Привлечь сотрудника к работе в праздничные дни можно только с его письменного согласия, а инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. Они должны быть под роспись ознакомлены с правом отказаться от работы в праздничный день.