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Как отправить перевод Золотая Корона разными способами

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Станислав Одинцов Партнеры

Возможности сервиса совпадают с потребностями клиента

Человек устроен так, что, привыкая к чему-то, очень неохотно меняет или расстается со своими предпочтениями. Например, если пользователю удобно отправлять денежный перевод наличными, его сложно убедить перейти на транзакции с карты.

Если обстоятельства складываются так, что перемены неминуемы (например, из-за самоизоляции пришлось искать альтернативу пунктам обслуживания), человеку свойственно находить возможности остаться в привычных обстоятельствах хотя бы частично – скажем, сохранять верность бренду.

Система платежных сервисов Золотая Корона помогает минимизировать стресс от смены способа отправки денег. Операцию можно совершить:

  • наличными в точках участников сервиса;
  • онлайн на сайте;
  • через интернет в мобильном приложении.

Все транзакции, независимо от способа их осуществления, сохраняются в объединенной Истории платежей. Она доступна в личном кабинете на сайте «Золотой Короны» и в мобильном приложении «Денежные переводы» (Android, iOS). Кроме того, совпадает общий принцип осуществления операции:

  • без открытия счета;
  • минимум сведений об отправителе и адресате;
  • получение по номеру перевода.

Пошаговая инструкция по оформлению трансферта

До того, как вы приступите, выясните у адресата, как пишется его имя и фамилия в загранпаспорте (если отправляете деньги в дальнее зарубежье), уточните номер его личного телефона (на случай, если он пользуется несколькими для разных целей).

И наличными, и с карты перевод отправляется с последовательным сообщением вот такой информации:

  • направление (страна) трансферта
  • сумма и валюта получения;
  • ФИО адресата;
  • номер его телефона;
  • сведения об отправителе: полное имя, мобильный.

Если перевод денег осуществляется на сайте или в приложении, дополнительно нужно указать, какой картой он будет оплачен. Сервис допускает использование кредиток российских, казахстанских или белорусских банков.

Подтвердив отправку, вы получаете номер перевода. Он нужен вам, чтобы отслеживать его статус, и адресату, чтобы получить по нему деньги наличными или зачислить на карту, если такая опция доступна для данного трансферта.

Номер можно сообщить лично, отправить через любой мессенджер или электронным письмом. В мобильном приложении и на сайте предусмотрена услуга «Сообщать получателю о статусе»: за небольшую сумму сервис информирует об изменении состояния платежа на каждом этапе.

Как отправить перевод Золотая Корона разными способами

 

Для тех, кто предпочитает card2card

На портале «Золотой Короны» есть форма по отправке средств с карты на карту. Здесь допускаются только внутренние транзакции между российскими карточками. Оформление предельно простое:

  • заполняете форму по образцу, внося сведения в соответствующие окна (PAN, срок действия, CVC/CVV);
  • указываете номер карты получателя;
  • подтверждаете транзакцию с помощью одноразового пароля.

Деньги мгновенно поступают на счет. Возврат для такой отправки не предусмотрен. Поэтому прежде чем высылать деньги, убедитесь, что реквизиты верны.

В мобильном приложении этот вид транзакций тоже есть, но лишь для нескольких республик. Перевод также осуществляется с карты на карту и идет без комиссии.

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Станислав Одинцов