Как отправить перевод Золотая Корона разными способами

Возможности сервиса совпадают с потребностями клиента
Человек устроен так, что, привыкая к чему-то, очень неохотно меняет или расстается со своими предпочтениями. Например, если пользователю удобно отправлять денежный перевод наличными, его сложно убедить перейти на транзакции с карты.
Если обстоятельства складываются так, что перемены неминуемы (например, из-за самоизоляции пришлось искать альтернативу пунктам обслуживания), человеку свойственно находить возможности остаться в привычных обстоятельствах хотя бы частично – скажем, сохранять верность бренду.
Система платежных сервисов Золотая Корона помогает минимизировать стресс от смены способа отправки денег. Операцию можно совершить:
- наличными в точках участников сервиса;
- онлайн на сайте;
- через интернет в мобильном приложении.
Все транзакции, независимо от способа их осуществления, сохраняются в объединенной Истории платежей. Она доступна в личном кабинете на сайте «Золотой Короны» и в мобильном приложении «Денежные переводы» (Android, iOS). Кроме того, совпадает общий принцип осуществления операции:
- без открытия счета;
- минимум сведений об отправителе и адресате;
- получение по номеру перевода.
Пошаговая инструкция по оформлению трансферта
До того, как вы приступите, выясните у адресата, как пишется его имя и фамилия в загранпаспорте (если отправляете деньги в дальнее зарубежье), уточните номер его личного телефона (на случай, если он пользуется несколькими для разных целей).
И наличными, и с карты перевод отправляется с последовательным сообщением вот такой информации:
- направление (страна) трансферта
- сумма и валюта получения;
- ФИО адресата;
- номер его телефона;
- сведения об отправителе: полное имя, мобильный.
Если перевод денег осуществляется на сайте или в приложении, дополнительно нужно указать, какой картой он будет оплачен. Сервис допускает использование кредиток российских, казахстанских или белорусских банков.
Подтвердив отправку, вы получаете номер перевода. Он нужен вам, чтобы отслеживать его статус, и адресату, чтобы получить по нему деньги наличными или зачислить на карту, если такая опция доступна для данного трансферта.
Номер можно сообщить лично, отправить через любой мессенджер или электронным письмом. В мобильном приложении и на сайте предусмотрена услуга «Сообщать получателю о статусе»: за небольшую сумму сервис информирует об изменении состояния платежа на каждом этапе.
Для тех, кто предпочитает card2card
На портале «Золотой Короны» есть форма по отправке средств с карты на карту. Здесь допускаются только внутренние транзакции между российскими карточками. Оформление предельно простое:
- заполняете форму по образцу, внося сведения в соответствующие окна (PAN, срок действия, CVC/CVV);
- указываете номер карты получателя;
- подтверждаете транзакцию с помощью одноразового пароля.
Деньги мгновенно поступают на счет. Возврат для такой отправки не предусмотрен. Поэтому прежде чем высылать деньги, убедитесь, что реквизиты верны.
В мобильном приложении этот вид транзакций тоже есть, но лишь для нескольких республик. Перевод также осуществляется с карты на карту и идет без комиссии.