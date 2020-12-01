Как походный котелок рассказал о любви итальянского моряка к кировчанке

Это был бы один из тысяч обыкновенных походных котелков, коих во время Великой Отечественной войны использовалось множество, если бы не приключившаяся с ним история.

В Кировском областном краеведческом музее эту историю с удовольствием рассказывают посетителям выставки «На войне, в быту суровом». Конечно же, она о любви.

– В немецком лагере для военнопленных в городе Цайтхайн, земля Саксония, содержалась русская военфельдшер Тамара Чернова, жительница Кировской области. Там она встретила пленного итальянского моряка по имени Умберто. Между ними начались дружеские отношения, которые со временем переросли в настоящую любовь, – говорит лектор-экскурсовод музея воинской славы Денис Гришин.

Как об этом стало известно? Да вот через этот самый алюминиевый котелок, который Умберто подарил Тамаре в день её рождения в апреле 1944 года. Эта вещь была попросту незаменима в условиях отсутствия у заключённых элементарной посуды, и котелок стал поистине царским подарком. Более того, он был испещрён рисунками и надписями с именами Тамары и Умберто, а на его крышке выцарапано название лагеря «Цайтхайн». Сзади на котелке изображена целая лагерная панорама с бараками и сторожевыми вышками.

– Очевидно, что Умберто очень постарался, чтобы сделать такой подарок русской девушке, к которой, видимо, питал глубокие чувства, – рассказывает Денис Гришин.

Как сообщили в музее, в 1945 году лагерь, в котором содержались Тамара и Умберто, освободили американские войска. За годы войны здесь погибли 25 тысяч советских военнопленных. Тамаре Черновой повезло, она выжила и вернулась в Кировскую область. О судьбе итальянского моряка Умберто история умалчивает.

Спустя более полувека, в 2001 году, котелок передали в Кировский областной краеведческий музей. Увы, нет в живых ни того, кто принёс его, ни, очевидно, той, кому он принадлежал долгие годы.

Готовясь к одной из выставок, музейные работники разбирали большую картонную коробку с котелками. Среди них выделялся итальянский с рисунками и надписями. Нашли информацию о нём в книге поступлений и решили выставить на свет Божий эту записанную в адских условиях войны историю любви.