Как получить налоговый вычет за медицинские услуги

О том, что можно получить налоговый вычет за медицинские услуги, знают многие россияне. Однако сейчас сделать это стало намного проще.

Размер налогового вычета составляет 13 процентов от потраченной суммы, но не более 15600 рублей в год. Для дорогостоящих услуг (пластика, ЭКО, сложная имплантация) лимит не установлен. Полный список услуг, за которые можно получить налоговый вычет, перечислен в перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №201.

Раньше чтобы вернуть налоговый вычет, нужно было собрать все чеки и договоры, а также запросить у клиники лицензию. Сейчас все делается гораздо быстрее. Достаточно предоставить справу об оплате услуг. Получить ее можно в любой момент.

Как оформить справку об оплате медицинских услуг для налоговых органов?

Справку можно заказать как в государственной, так и в частной клинике. Для этого нужно назвать ФИО и ИНН. В некоторых медучреждениях могут попросить написать письменное заявление. В других больницах достаточно устной просьбы.

Срок изготовления справки – до 3 дней. Забирать ее должен плательщик. При получении следует проверить правильность указанных данных.

По справке граждане могут получить налоговый вычет за прием у врача, а также за назначенные анализы, обследования и процедуры. Для получения вычета за лекарства нужны аптечные чеки и рецепт.

Как и куда обратиться за налоговым вычетом за медицинские услуги?

Существует 2 варианта оформления налогового вычета:

Через работодателя – таким образом можно оформить вычет на траты в текущем году. Чтобы сделать это, нужно заказать на сайте налоговой справку о праве на налоговый вычет. С ней следует написать соответствующее заявление на работе.

По декларации. Таким образом можно оформить вычет за траты в прошлые годы. Для этого нужно подать декларацию через личный кабинет на сайте налоговой или на портале госуслуг. Сумма вычета поступит на банковский счет, указанный в личном кабинете. Чтобы подать декларацию онлайн, нужно приложить скан справки об оплате медицинских услуг.

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