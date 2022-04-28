Как получить заем срочно и без отказов на карту?

Представьте ситуацию, банк отказал в выдаче денег, а средства нужны срочно. Знакомы и друзья не могут занять денег. Тогда вы проверили кредитную историю, и она оказалась положительная. Вы не можете понять, в чем причина. Убедитесь, что вы правильно заполнили анкету заемщика, так как если допустили ошибки, получите отказ. Деньги также отказываются выдавать некоторые финансовые компании, в которых заемщики берут заем без карты.

Расскажем, как получить заем срочно и без отказов на карту даже с просрочками.

Основные виды микрозаймов

МФО одобряют 100 процентов займов на карту и без отказов. Сотрудники требуют от заемщика только паспорт, номер телефона и расчетный счет в банке. Подбирайте заем, который максимально удовлетворит ваши требования и не станет непосильной ношей. Все мирозаймы, которые выдаются гражданам РФ с совершеннолетнего возраста можно условно разделить по:

способу выдаче;

назначению;

требованиям по документам.

Получить заем срочно и без отказа на карту можно для развития малого бизнеса с процентной ставкой в 1% в сутки. Процентная ставка при потребительском микрокредитовании достигает 100%. Самый дорогой – это займ «до заработной платы», где ставка по процентам достигает тысячи процентов годовых.

Обратите внимание на предложение компании «Быстроденьги». Рассматривает заявки круглосуточно, а для оформления требуется минимум документов. Предположим в МФО «Быстроденьги» подали заявку на сумму 8500 рублей на 11 дней. Ставка по процентам составляет до 1% в сутки. В итоге придется отдать 9400 руб. Размер переплаты составит всего 900 руб. А если оформить такую же сумму через посредника, придется платить не только процент, но и оплачивать услуги этой компании. В МФО вы платите только проценты

Отличительная особенность займов

МФО готовы предоставить небольшую сумму на короткий промежуток времени. Именно поэтому переплата будет незначительной. Если вы взяли в долг 8 тысяч рублей на 2 недели, то переплата составит всего 800-1000 рублей. Все зависит от процентной ставки, которая сильно отличается в разных компаниях, срока и суммы кредита. Срок рассмотрения заявки не превышает 10 минут, а деньги поступают на карту после одобрения практически мгновенно.

МФО за рассмотрение заявок и выдачу денег не взимают плату. Клиент платит по той ставке, по которой оформил микрозайм. Посредники чаще всего тоже рассматривают заявки бесплатно, но заключают с заемщиками договор. И если МФО или банк одобрит заявку через посредников, заемщик должен будет заплатить кредитному брокеру определенную сумму.