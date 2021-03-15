Как пошагово получить кредит?

Финансирование от банков и МФО — популярный метод получения денежных средств на лояльных условиях под определенный процент. Особенным спросом пользуются потребительские кредиты наличными. Для получения нужной суммы необходимо следовать пошаговой инструкции и выбрать оптимальный вариант из списка финансовых учреждений.

Основные условия кредитования

Кредит наличными выдают банки и микрофинансовые организации, которые предлагают разные условия сотрудничества. Большая часть компаний сотрудничает с гражданами в возрасте от 20 до 85 лет при наличии у них официального источника доходов. К другим общим условиям относятся:

предоставление персональных данных, указанных в паспорте;

разрешение на проверку сведений по кредитной истории;

наличие прописки в регионе выдачи кредита;

мобильная связь — номер телефона обязательно указывается при заполнении заявки;

наличие банковской карты — если денежные средства будут перечислены на этот платежный инструмент.

Высокие шансы для одобрения заявки по кредиту получают граждане с высокими официальными доходами, которые они могут подтвердить через справку. Банкам и МФО внушают доверие потенциальные клиенты с длительным стажем работы на одном месте — хорошо, если заемщик трудится в государственном, муниципальном учреждении. Тогда вероятность одобрения заметно повышается. В качестве основного дохода могут выступать пенсионные выплаты, наличие которых легко проверить, зарплата и прибыль от предпринимательской деятельности. Безупречная кредитная история — еще один плюс для потенциального заемщика, который рассчитывает на одобрение.

Документы

Для получения денежных средств клиент должен предоставить в банк или микрофинансовую организацию пакет документов. Списки могут различаться в зависимости от выбранной компании-кредитора. Основной пакет включает:

паспорт гражданина РФ — обязательный документ;

ИНН и СНИЛС;

заграничный паспорт;

водительские права;

справка по форме 2-НДФЛ для подтверждения заработной платы — ее подача актуальна при крупной сумме кредита для снижения процентной ставки;

документы о регистрации права собственности — могут потребоваться при оформлении ссуды под залог недвижимости.

Перед выбором банка или МФО, подачей заявки онлайн или в филиале нужно ознакомиться с требуемым перечнем документации, оценить свои возможности по предоставлению всех справок.

На что обратить внимание

Просрочки, которые портят кредитную историю физических лиц, часто возникают из-за того, что клиент невнимательно ознакомился с условиями договора. Опытный эксперт «Юником24» Анастасия Кривельская-Ершова сообщает, что не все люди понимают, как избежать конфликтов с банком или МФО из-за недопонимания. Важно обратить внимание на следующие нюансы:

размер процентной ставки — без комиссий и дополнительных платежей;

сроки погашения — вы должны понимать, до какого числа нужно внести полную сумму, чтобы избежать просрочки;

ежемесячный или еженедельный платеж — точная сумма.

Кредитный калькулятор поможет оперативно рассчитать размер вашего платежа при определенной процентной ставке и сроках погашения. Это важно, поскольку нельзя вносить сумму даже на несколько копеек меньше установленной. Но заемщики часто не обращают на этот аспект внимания и портят кредитную историю.

Как пошагово получать кредит

Для оперативного получения выгодного кредита действуйте поэтапно:

Ознакомьтесь с предложениями нескольких компаний, внимательно изучите все условия и выберите подходящий вариант. Подайте заявки в одну или сразу несколько организаций, чтобы повысить шансы на одобрение. Дождитесь положительного решения и ознакомьтесь с индивидуальными условиями для вас.

Вышеизложенные рекомендации помогут получить деньги через банк или МФО без лишних трат времени.