Как правильно использовать клетчатый узор в интерьере: рассказывает Mobilicasa

Каждый человек придает значение внешнему виду, старательно подбирая все составляющие собственного образа, отслеживая сочетаемость тканей и оттенков одежды. Нечто подобное наблюдается и в сфере дизайна. При выборе отделки для стен, покрытий мебели, аксессуаров необходимо иметь эстетическое представление относительно того, какие из материалов сочетаются, а какие — нет, чтобы интерьер выглядел стильно и красиво.

В статье пойдет речь о клетчатом узоре в дизайне квартиры: каким образом его можно комбинировать с остальными элементами оформления, а самое главное — как применить эти принципы в собственном жилище.

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Особенности применения клетки

После того как строительные работы завершены, наступает более увлекательный этап, когда можно приступать к выбору мебели, штор, ковровых покрытий, орнамента для оформления поверхностей. Такой вид узора, как клетка, по достоинству оценят как сторонники классики, так и предпочитающие современный стиль интерьера.

Наиболее легкий и эффектный способ — комбинация с орнаментом другого типа: достаточно интересно выглядит сочетание клетки с неярким и изящным цветочным принтом. Идеально, если клетка доминирует, а растительные элементы на диванном покрытии, домашнем текстиле ее дополняют. Беспроигрышно смотрится узор из клетки с однотонными элементами, в отличие от «кричащих» принтов.

Интересно заметить: клетка создает гармоничный аккорд с тем же клеточным узором, стоит лишь позаботиться о равномерном распределении акцентов, учесть ширину и четкость линий. Для размещения орнамента лучше всего избрать объемные предметы, к примеру, диван, шторы. Один из них может быть украшен яркой клеткой с преобладающими в ней вертикальными элементами, другой — с горизонтальными. Что немаловажно, цветовая палитра должна принадлежать одному и тому же спектру, чтобы декор не выглядел слишком броским.

И еще один, не менее стоящий вариант: сочетание клетки с графикой. Узор в виде клетки может объединиться с зигзагами, полусферами и другими элементами. Правила, которых рекомендуется придерживаться: избегать контрастов, не совмещать принадлежности интерьера с разными узорами вблизи друг от друга, а также уравновешивать композицию светлыми оттенками. Описанное сочетание допустимо как в лофте, модерне, прованс, кантри, так и в самом лаконичном стиле: минимализм или японский.

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Особенности клетчатых узоров

Уникальное свойство клетки — придавать обстановке более изысканный и роскошный вид. Несмотря на то, что она тяготеет к строгости, это не лишает гостиную домашнего уюта. В детской станет уместным пестрый петчворк: цветные квадратики, расположенные в смешанном порядке. Для спальни подойдет сдержанный орнамент пастельных тонов.

Приступая к ремонту в помещении, обдумайте принципы сочетания узоров, чтобы интерьер выглядел изысканно, и каждый штрих в нем соответствовал стилистическому направлению. Как уже было сказано, клетка приемлема в различных вариациях, она востребована во всякое время, подобно классическому дизайну интерьера.