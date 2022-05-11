Как президент строит кадровую политику

Череда рокировок в губернаторском корпусе позволяет сделать вывод о том, что президент России выстроил новую кадровую систему, при которой на должности глав регионов назначаются уже профессионально подготовленные люди, проявившие себя на различных участках работы. Так, практически все из назначенных на днях глав регионов имеют успешный опыт на муниципальном, региональном, федеральном уровнях власти.

Грамотно и продуманно

Например, губернатора Томской области Сергея Жвачкина сменит на этом посту замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур. Он не только прошел обучение в «школе губернаторов» (по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС), но и хорошо знает регион, поскольку работал заместителем мэра Томска. Затем, перейдя на работу в администрацию президента, отлично проявил себя в федеральных органах власти. Занимался реформой системы местного самоуправления. Грамотный управленец.

Кировскую область возглавил Александр Соколов, также имеющий опыт государственного управления и регионального, и федерального уровней. Был председателем Национального Совета молодежных и детских объединений России, президентом Фонда содействия развитию международного сотрудничества, заместителем и первым заместителем губернатора Костромской области. Возглавлял департамент в администрации Президента РФ. Зарекомендовал себя как настоящий профессионал. О чем сегодня, представляя врио губернатора Кировской области, сказал и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Курс – на повышение профессионализма

Еще один пример — Юрий Зайцев, который идёт на смену главе Республике Марий Эл. Профессионал с опытом хозяйственной и управленческой работы, он прошел обучение по программе развития кадрового резерва. Затем был направлен непосредственно в регион, причем именно в национальную республику, получил практический опыт работы. Теперь назначается высшим должностным лицом уже другого региона – также республики. Что дает ему еще одно профессиональное преимущество на новом посту.

Подобная же ситуация и по другим назначениям.

Курс кадровой политики президента России – на повышение профессионализма в управлении регионами. Это прослеживается по назначениям последнего времени: многие главы регионов – выпускники «школы губернаторов». С момента ее старта в 2017 году российские регионы возглавили 46 участников программы, то есть больше половины губернаторского корпуса. А выпускник «губернаторских» курсов Анатолий Разинкин в 2021 году был назначен первым заместителем Генерального прокурора, где также зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня. Еще ряд специалистов, прошедших «школу губернаторов», ярко проявляют себя в Государственной думе.