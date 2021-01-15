Как пройдет Крещение в Кирове

В Вятской епархии рассказали, как будет проходить праздник Крещения в 2021 году.

В связи с коронавирусными ограничениями крещенские купания в Кирове были отменены. Обустраивать купели не будут.

Однако праздник все равно состоится. В храмах области пройдет освящение воды. Расписание работы храмов опубликовала Вятская епархия.

Нужно отметить, что в некоторых областях крещенские купания разрешили. Так, в Ленинградской области купели будут организованы, несмотря на сложную ситуацию с ковидом. Окунаться в них верующие будут с соблюдением социальной дистанции.

Врачи рекомендуют перенесшим коронавирус не купаться на Крещение. Холодная вода может спровоцировать развитие осложнений.

Публикуем график освящения воды в храмах Кирова.