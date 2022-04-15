Как санкции нарастили экспортный потенциал России

Антироссийские санкции не уменьшили, а увеличили экспортный потенциал России на мировом рынке. Более того – дальнейшее усиление санкций нанесет колоссальный ущерб экономике США и стран Евросоюза. Почему будет именно так, объясняет «Экономика сегодня».

После начала спецоперации на Украине Запад начал вводить, казалось бы, жесткие санкции против РФ. Ограничения затронули почти все секторы экономики, кроме энергетического. Попытки заблокировать Россию не останавливаются, но экспорт нефти продолжает расти.

Вероятно, Запад считал, что торговые отношения РФ ограничивались Евросоюзом, отмечает кандидат политических наук Александр Вершинин. Однако это не так. Поэтому попытка заблокировать экспорт энергоносителей вызвала обратный эффект.

— Те страны, которые раньше не могли покупать у России больше из-за высокого спроса со стороны ЕС, сейчас начинают наращивать объемы закупок нефти и газа из РФ, — говорит эксперт.

Готовность увеличить экспорт российской нефти высказали Китай и Индия. Также руководство этих стран готово заключить долгосрочные контракты с «Газпромом». Это опять же подтверждает бесплодность санкций.

Удар по российской экономике провалился, говорит Александр Вершинин. Евросоюз не сможет отказаться от газа – ведь это решение буквально угробит его экономику и разгонит инфляцию до небывалых цифр.

— США проигрывают, и проигрывают очень по-крупному, – добавляет Вершинин.

Остановить падение мировой экономики может только отказ Запада от антироссийских санкций, полагает эксперт.

Санкции санкциями, а нефть по расписанию? Зачем США нарастили поставки российского топлива.

Фото: em-finance.ru