Как сделать организм менее восприимчивым к COVID-19

Ещё несколько вопросов о защите от вируса и «постковидном синдроме».

Термин «постковидный синдром» уже внесён в международную классификацию болезней как «состояние после перенесенного COVID-19». Диагноз ставится только пациентам, не имеющим других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения. Продолжительность постковидного синдрома может составлять до полугода и более. Наиболее часто пациентов беспокоят одышка, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.

Если человек переболел ковидом дважды, трижды, то значит у него «постковидный синдром» с каждым разом будет нарастать или здесь нет взаимосвязи?

На сегодняшний день нет данных от такой взаимосвязи. Однако частое инфицирование, как правило, сопровождается дефицитом витаминов и микроэлементов, недостаточным иммунным ответом, интоксикацией, астеническим синдромом, проявляющимся слабостью, утомляемостью. раздражительностью.

Есть ли связь между штаммом вируса COVID-19, которым переболел человек и «постковидным синдромом»?

Подобные исследования ведутся, но пока точных и объективных данных не опубликовано.

«Постковидный синдром» возникает только у определённых переболевших или у всех?

Симптомы чаще проявляются и более выражены у пациентов, имевших тяжёлое течение коронавирусной инфекции и хронические заболевания. Но нередко отмечается постковидный синдром у молодых пациентов без какой-либо сопутствующей патологии, перенёсших COVID-19 легко, буквально «на ногах».

Как восстановить печень после COVID-19?

Восстановлению функции печени помогает диета с преимущественным содержанием растительной пищи, низким количеством жиров, исключением жаренного и алкоголя. При наличии показаний врач может назначить препараты гепатопротекторы и желчегонные.

Как восстановить микрофлору кишечника после COVID-19?

Восстановлению микрофлоры кишечника способствует регулярное употребление натуральных кисломолочных продуктов, фруктов и овощей. Во многих случаях показаны пробиотические препараты. Из большого количества наименований правильный выбор поможет сделать врач.

Врачи говорят, что у многих переболевших коронавирусом после выздоровления обнаруживается тромбоз. Что это? На что он влияет? Как диагностировать его и как его лечить? Насколько он опасен?

Тромботические осложнения у пациентов, перенёсших COVID-19, являются следствием повреждения сосудов, снижения скорости тока крови в них и сгущения с формированием тромбов – кровяных сгустков. Наличие таких сгустков действительно опасно и становится причиной инфарктов, инсультов, тромбозов артерий, тромбофлебитов нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии.

Симптомы зависят от локализации тромба. Как правило, тромбообразование вначале не сопровождается никакой симптоматикой. При увеличении размеров тромбов или их отрыве могут внезапно появиться одышка, кашель, боли за грудиной, потеря сознания, онемение руки и/или ноги, нарушения речи, зрения, сильная боль в ноге или в животе. Для предупреждения таких осложнений в период заболевания врачи назначают кроверазжижающие препараты – антикоагулянты (их применение должно быть исключительно по назначению врача!). Риск тромбообразования иногда сохраняется в течение 2-3 месяцев, иногда дольше после перенесённого COVID-19. Чтобы предупредить развитие возможных осложнений, необходимо оценить уровень Д-димера, что сейчас входит в программу для переболевших коронавирусной инфекцией. При повышенных значениях врач назначит оптимальную схему терапии.

Есть ли разница в восстановлении организма между привитыми и непривитыми?

Установлено, что привитые пациенты легче переносят не только само заболевание, но и меньше подвержены самому риску возникновения подобного синдрома. В целом, привитым требуется гораздо меньше различных подходов, меньше препаратов для восстановления после перенесенной инфекции.

Но подходы остаются теми же: сначала – диагностика нарушений, а затем – их коррекция с помощью немедикаментозных подходов и лекарственных средств в зависимости от результатов обследования с обязательным контролем эффективности.

Как укрепить организм и сделать его менее восприимчивым к COVID-19?

Для поддержания неспецифической защиты необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, белков, овощей и фруктов; активный отдых, предпочтительно, на свежем воздухе, режим дня, полноценный сон, для большинства людей не менее 7 часов в сутки, отказ от вредных привычек.