Главная > Общество > Как ЦУР Кировской области помогает решать системные проблемы

Как ЦУР Кировской области помогает решать системные проблемы

Тамара Полыхаева Общество

Одним из направлений деятельности Центра управления регионом Кировской области является его совместная работа с органами исполнительной власти Кировской области по разработке и реализации дорожных карт.

Они готовятся по 8 социально значимым тематикам: здравоохранение, образование, социальная защита, транспорт, дороги, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Сегодня в регионе разработана и реализуется 21 дорожная карта.

— Для нас не существует «мелких» проблем, — говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. – Если для решения проблемы требуются только управленческие решения, то проблему можно решить быстро. Но в ряде случаев обращения, которые пользователи оставляют в социальных сетях, требуют более серьезной проработки и совершенно иных механизмов решений.

Так, например, одна из дорожных карт социально значимой тематики «Образование» разработана для решения такой острой проблемы, как предоставление мест в дошкольных образовательных организациях. В первом полугодии 2021 года Центр управления регионом Кировской области зафиксировал более 60 обращений в социальных сетях среди жителей города Кирова и муниципальных районов Кировской области по данной проблеме, о чем проинформировал министерство образования региона.

Министерством образования Кировской области совместно с администрациями муниципальных образований и Центром управления регионом Кировской области была составлена дорожная карта, включающая ряд конкретных мероприятий по решению данной проблемы, а значит, уменьшению количества обращений граждан.

В зависимости от специфики запроса по проблеме нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в дорожной карте реализуются такие мероприятия, как: информационная работа с родителями по вопросу переводов в дошкольные образовательные учреждения, доработка электронных сервисов по постановке детей на учет для предоставления мест в детском саду, информирование родителей по вопросам предоставления мест в частных дошкольных образовательных учреждениях и пр.

Подводя предварительные итоги реализации дорожной карты, можно отметить, что на 30.07.2021 в г. Кирове направления в детские дошкольные учреждения уже получили дети 2017, 2018 годов рождения, а также малыши 2019 года рождения, чьи родители имеют первоочередное право на предоставление места. Места в ясельных группах для детей до 3 лет были предложены всем родителям, которые относятся к льготной категории. Сейчас путевки выдаются детям, родившимся в январе-августе 2019 года, имеющим преимущественное право, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания ребенка на территории города Кирова. Общее количество выданных направлений составляет более 9 тыс. с учетом путевок в группы раннего возраста. Это значительно больше, чем в предыдущем году.

Основной процесс комплектования дошкольных учреждений находится в завершающей стадии. Уже выданы почти 1,8 тыс. путевок в ясельные группы. Также для детей раннего возраста предусмотрены 223 места в частных детских садах, родительская плата в которых будет такой же, как в муниципальных дошкольных учреждениях. Вся информация о порядке выдачи путевок представлена на Образовательном портале города Кирова в разделе «Дошкольное образование».

Комплектование дошкольных образовательных учреждений муниципальных районов продолжается.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Тамара Полыхаева