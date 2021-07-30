Как ЦУР Кировской области помогает решать системные проблемы

Одним из направлений деятельности Центра управления регионом Кировской области является его совместная работа с органами исполнительной власти Кировской области по разработке и реализации дорожных карт.

Они готовятся по 8 социально значимым тематикам: здравоохранение, образование, социальная защита, транспорт, дороги, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Сегодня в регионе разработана и реализуется 21 дорожная карта.

— Для нас не существует «мелких» проблем, — говорит руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. – Если для решения проблемы требуются только управленческие решения, то проблему можно решить быстро. Но в ряде случаев обращения, которые пользователи оставляют в социальных сетях, требуют более серьезной проработки и совершенно иных механизмов решений.

Так, например, одна из дорожных карт социально значимой тематики «Образование» разработана для решения такой острой проблемы, как предоставление мест в дошкольных образовательных организациях. В первом полугодии 2021 года Центр управления регионом Кировской области зафиксировал более 60 обращений в социальных сетях среди жителей города Кирова и муниципальных районов Кировской области по данной проблеме, о чем проинформировал министерство образования региона.

Министерством образования Кировской области совместно с администрациями муниципальных образований и Центром управления регионом Кировской области была составлена дорожная карта, включающая ряд конкретных мероприятий по решению данной проблемы, а значит, уменьшению количества обращений граждан.

В зависимости от специфики запроса по проблеме нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в дорожной карте реализуются такие мероприятия, как: информационная работа с родителями по вопросу переводов в дошкольные образовательные учреждения, доработка электронных сервисов по постановке детей на учет для предоставления мест в детском саду, информирование родителей по вопросам предоставления мест в частных дошкольных образовательных учреждениях и пр.

Подводя предварительные итоги реализации дорожной карты, можно отметить, что на 30.07.2021 в г. Кирове направления в детские дошкольные учреждения уже получили дети 2017, 2018 годов рождения, а также малыши 2019 года рождения, чьи родители имеют первоочередное право на предоставление места. Места в ясельных группах для детей до 3 лет были предложены всем родителям, которые относятся к льготной категории. Сейчас путевки выдаются детям, родившимся в январе-августе 2019 года, имеющим преимущественное право, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания ребенка на территории города Кирова. Общее количество выданных направлений составляет более 9 тыс. с учетом путевок в группы раннего возраста. Это значительно больше, чем в предыдущем году.

Основной процесс комплектования дошкольных учреждений находится в завершающей стадии. Уже выданы почти 1,8 тыс. путевок в ясельные группы. Также для детей раннего возраста предусмотрены 223 места в частных детских садах, родительская плата в которых будет такой же, как в муниципальных дошкольных учреждениях. Вся информация о порядке выдачи путевок представлена на Образовательном портале города Кирова в разделе «Дошкольное образование».

Комплектование дошкольных образовательных учреждений муниципальных районов продолжается.