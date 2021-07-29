Как уберечь ребёнка от беды?

Врачи рассказали кировчанам об опасностях, которые подстерегают малышей.

Главный врач Станции скорой помощи Сергей Одношивкин и главный врач детской областной больницы Наталья Муратова встретились с родителями, которые посещают Центр социальной помощи семье и детям.

Сейчас лето, у детей каникулы, и больше свободного времени они проводят самостоятельно. Врачи рассказали родителям, на что нужно обращать внимание при наблюдении за самочувствием детей, как при необходимости оказать им первую помощь.

— Ни для кого не секрет: каждое лето фиксируются случаи падения детей из окон. Буквально на днях в Кирово-Чепецке ребенок выпал из окна 3-го этажа. В качестве первой меры безопасности необходимо ограничить доступ детей к окнам, окна должны быть с фиксаторами. Это элементарные вещи, но они спасают жизнь, — рассказал главный врач Станции скорой помощи Сергей Одношивкин.

Опасность подстерегает детей и на дорогах. Ребята, заигрываясь, нередко выбегают на проезжую часть. Но даже во дворах можно получить серьезные травмы. По словам Сергея Одношивкина, максимально осторожно надо использовать средства передвижения, в частности, электросамокаты, электровелосипеды.

Особое внимание Сергей Одношивкин уделил правилам безопасности на воде. Рассказал, как оказать первую экстренную помощь захлебнувшемуся.

— Вода попадает не только в легкие, но и в желудок, что осложняет оказание помощи –трудно сделать искусственное дыхание (искусственную вентиляцию легких), — обратил внимание врач. – К тому же пресная вода быстро переходит из легких в кровеносное русло, поэтому пытаться освободить от нее дыхательные пути чаще всего бесполезно. Тем не менее пострадавшего надо достать из воды, уложить на спину, начать искусственное дыхание и одновременно вызывать скорую помощь.

Сергей Одношивкин подчеркнул, что главное в любой ситуации — не паниковать, постараться сохранить спокойствие и позвать на помощь.

Главный врач детской областной больницы Наталья Муратова напомнила родителям о случаях отравления ягодами, растениями, лекарствами, средствами бытовой химии. В период приготовления заготовок на зиму в больницу поступают дети и с уксусными ожогами, ожогами кипятком.

— Необходимо следить, чтобы дети не ели неизвестные растения, ягоды. Малыши познают мир, и пробуют на вкус всё, что привлекает их внимание. Недавно у нас даже был случай отравления ревенем, хотя его употребляют в пищу. Однако ребенок ел не стебель, как это принято, а листья, что привело к жизнеугрожающему состоянию, поскольку листья ревеня содержат много щавелевой кислоты, — пояснила Муратова.

Рассказали врачи и о том, как действовать при укусе змеи. О нем, как правило, свидетельствуют две точечные ранки на коже. Если укусила гадюка, сначала формируется покраснение, а затем в тяжелых случаях развивается некроз тканей, кожа становится синей, затем черной. При укусе змеи необходимо уложить ребенка, зафиксировать конечность (руку или ногу, где укусила змея), забинтовать место укуса, приложить лед и доставить в лечебное учреждение. Запрещено проводить прижигания, отсасывать яд и накладывать жгут.

Родители спросили у врачей о прививках от «детских» болезней.

— Я за вакцинацию, — сказала Наталья Муратова. — Болезни повторяются — болели наши прабабушки, бабушки. Благодаря прививкам вырабатывается иммунитет. Безусловно, могут быть и противопоказания, так называемые медицинские отводы, это определяет только врач. Хотелось бы, чтобы родители отдавали себе отчет в том, что они несут ответственность за здоровье своих детей.

Подняли участники встречи и тему о ситуации с коронавирусом. Врачи заметили, что большинство детей переносят эту инфекцию в легкой форме. Однако особое внимание надо уделить малышам с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, церебральный паралич, бронхолегочные патологии.

— Самая главная защита детей от коронавируса — прививка взрослых. Если привиты родители, у ребенка меньше шансов заболеть, — подчеркнул Сергей Одношивкин.

По окончании встречи мама пятерых детей Марина Иванова поделилась своими впечатлениями: