Как уберечь ребёнка от беды?

Врачи рассказали кировчанам об опасностях, которые подстерегают малышей.
Главный врач Станции скорой помощи Сергей Одношивкин и главный врач детской областной больницы Наталья Муратова встретились с родителями, которые посещают Центр социальной помощи семье и детям.
Сейчас лето, у детей каникулы, и больше свободного времени они проводят самостоятельно. Врачи рассказали родителям, на что нужно обращать внимание при наблюдении за самочувствием детей, как при необходимости оказать им первую помощь.
— Ни для кого не секрет: каждое лето фиксируются случаи падения детей из окон. Буквально на днях в Кирово-Чепецке ребенок выпал из окна 3-го этажа. В качестве первой меры безопасности необходимо ограничить доступ детей к окнам, окна должны быть с фиксаторами. Это элементарные вещи, но они спасают жизнь, — рассказал главный врач Станции скорой помощи Сергей Одношивкин.
Опасность подстерегает детей и на дорогах. Ребята, заигрываясь, нередко выбегают на проезжую часть. Но даже во дворах можно получить серьезные травмы. По словам Сергея Одношивкина, максимально осторожно надо использовать средства передвижения, в частности, электросамокаты, электровелосипеды.
Особое внимание Сергей Одношивкин уделил правилам безопасности на воде. Рассказал, как оказать первую экстренную помощь захлебнувшемуся.
— Вода попадает не только в легкие, но и в желудок, что осложняет оказание помощи –трудно сделать искусственное дыхание (искусственную вентиляцию легких), — обратил внимание врач. – К тому же пресная вода быстро переходит из легких в кровеносное русло, поэтому пытаться освободить от нее дыхательные пути чаще всего бесполезно. Тем не менее пострадавшего надо достать из воды, уложить на спину, начать искусственное дыхание и одновременно вызывать скорую помощь.
Сергей Одношивкин подчеркнул, что главное в любой ситуации — не паниковать, постараться сохранить спокойствие и позвать на помощь.
Главный врач детской областной больницы Наталья Муратова напомнила родителям о случаях отравления ягодами, растениями, лекарствами, средствами бытовой химии. В период приготовления заготовок на зиму в больницу поступают дети и с уксусными ожогами, ожогами кипятком.
— Необходимо следить, чтобы дети не ели неизвестные растения, ягоды. Малыши познают мир, и пробуют на вкус всё, что привлекает их внимание. Недавно у нас даже был случай отравления ревенем, хотя его употребляют в пищу. Однако ребенок ел не стебель, как это принято, а листья, что привело к жизнеугрожающему состоянию, поскольку листья ревеня содержат много щавелевой кислоты, — пояснила Муратова.
Рассказали врачи и о том, как действовать при укусе змеи. О нем, как правило, свидетельствуют две точечные ранки на коже. Если укусила гадюка, сначала формируется покраснение, а затем в тяжелых случаях развивается некроз тканей, кожа становится синей, затем черной. При укусе змеи необходимо уложить ребенка, зафиксировать конечность (руку или ногу, где укусила змея), забинтовать место укуса, приложить лед и доставить в лечебное учреждение. Запрещено проводить прижигания, отсасывать яд и накладывать жгут.
Родители спросили у врачей о прививках от «детских» болезней.
— Я за вакцинацию, — сказала Наталья Муратова. — Болезни повторяются — болели наши прабабушки, бабушки. Благодаря прививкам вырабатывается иммунитет. Безусловно, могут быть и противопоказания, так называемые медицинские отводы, это определяет только врач. Хотелось бы, чтобы родители отдавали себе отчет в том, что они несут ответственность за здоровье своих детей.
Подняли участники встречи и тему о ситуации с коронавирусом. Врачи заметили, что большинство детей переносят эту инфекцию в легкой форме. Однако особое внимание надо уделить малышам с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, церебральный паралич, бронхолегочные патологии.
— Самая главная защита детей от коронавируса — прививка взрослых. Если привиты родители, у ребенка меньше шансов заболеть, — подчеркнул Сергей Одношивкин.
По окончании встречи мама пятерых детей Марина Иванова поделилась своими впечатлениями:
— Сегодня получила много полезной информации! Нам рассказали, как действовать в первые же минуты, если произошел несчастный случай. Конечно, я своим детям постоянно напоминаю, как вести себя в той или иной ситуации, чего нужно остеречься, чего не следует делать. Но дети есть дети – они не всегда могут оценить опасность, а часто просто заигрываются. И такие встречи – это еще и важное напоминание для родителей: не оставляйте детей без внимания, следите за их самочувствием. Надо предвидеть возможные риски, непредвиденные ситуации, сделать отдых ребенка безопасным! Огромное спасибо нашим врачам за то, что при своей большой загрузке нашли время и рассказали о нам простых, вроде бы, вещах, о которых мы сами иногда забываем.