Как удачно поменять старый кредит на новый

Оформлять или нет новый кредит для закрытия другого, уже действующего, на более выгодных условиях?

Каковы подводные камни при рефинансировании кредита? Какие нюансы и моменты нужно учесть, рассматривая этот финансовый инструмент? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает эксперт «КП», руководитель учебного центра «СК Ренессанс Жизнь» Ромульд Мирумян.

– Вы взяли кредит. А позже выяснили, что на рынке есть более выгодные предложения, например, с меньшей ставкой, с более длинным сроком и меньшим платежом, или наоборот, с более коротким сроком и немного большим платежом. Также рефинансирование позволяет увеличить сумму долга, если вам понадобились дополнительные средства. Основная цель рефинансирования – оптимизация долговой нагрузки, – уточняет эксперт.

Рефинансирование или реструктуризация?

Многие путают рефинансирование с реструктуризацией. Последняя подразумевает изменение условий уже существующего кредита. Её применяют, когда меняется, например, финансовое положение клиента.

Рефинансирование можно осуществить и через другие банки, у которых есть такие предложения.

Итак, вы увидели предложение о снижении процентной ставки и уменьшении переплаты по кредиту. Сравните оба кредита – старый и новый – в одинаковых условиях. Если сравниваете ставку, то срок и общая сумма кредита должны быть одинаковые. Если по новому кредиту увеличивается срок, то вы можете и не сэкономить много, а может, вовсе не сэкономите, потому что основная переплата происходит в первые годы оплаты долга, потом с уменьшением основной суммы долга начисление процентов будет меньше. Если сроки кредитов (старого и нового) разные, то лучше сравнивать общую сумму переплаты.

Снижаем платежи

Ещё одна причина популярности рефинансирования – это снижение ежемесячных платежей. Этот эффект достигается в основном за счёт удлинения срока кредитования. Ставка при этом может быть такой же, как у старого кредита. Но вам будет проще обслуживать свой долг.

Наконец вы, возможно, нашли способ досрочно погасить кредит без каких-либо ограничений по суммам и срокам. Или объединить несколько взятых кредитов в один.

– Мой знакомый приобрёл квартиру в ипотеку, при этом ему нужно было быстро сделать ремонт, чтобы продать существующее жильё. У него было 13 кредитов, и он носил с собой график, когда и в каком банке нужно внести очередной платёж. Раз в 2-3 дня у него был платёж. После того, как он нашёл кредитное предложение по рефинансированию, удалось соединить все кредиты, кроме ипотечного, в один. Вместо 13 стало 2. Существенно проще стало их обслуживать, – рассказывает Ромульд Мирумян.

Бывает, что банки вместе с рефинансированием предлагают клиенту какую-то услугу. Это бонус, который вы получите, рефинансировав свой кредит.

А может, изменить валюту?

Есть ещё один повод для рефинансирования кредита. Это когда вы решили изменить его валюту.

– Одно время банки выдавали ипотечные кредиты в валюте, ставка была очень низкая, и люди их брали. Когда курс валюты резко повысился, многие попали в финансовую беду, – вспоминает специалист. – Всё же брать кредит в валюте, отличной от той, в которой мы зарабатываем деньги, не лучшая затея. Только если ваша зарплата не приравнивается к курсу какой-либо валюты, и то не факт, что это правило ваш работодатель не поменяет.

Эксперты советуют: если у вас кредит в валюте, лучше рефинансировать его и, таким образом, убрать риски, связанные с изменениями курса.

Удачным будет рефинансирование и при снятии обременения с залогового имущества.

– Эта возможность всегда актуальна при рефинансировании ипотеки. Например, ипотечный кредит можно рефинансировать обычным потребительским кредитом. Это возможно, когда ипотека была взята несколько лет назад, например, в период высоких ставок по другим кредитам. Тогда потребительский кредит или кредит наличными будет существенно дешевле, чем ипотечный кредит, взятый вами давно. Можно взять обычный кредит, рефинансировать им ипотеку и вывести имущество из-под залога, – объясняет Ромульд Мирумян.

О том, когда рефинансирование возможно, а когда нет, мы расскажем в одном из следующих номеров.

С помощью реструктуризации можно облегчить своё финансовое бремя. Но это возможно только в том банке, где взят кредит.