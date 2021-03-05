Главная > Новости > Как удачно поменять старый кредит на новый

Как удачно поменять старый кредит на новый

Фёдор Кудрявцев Новости, Экономика

Оформлять или нет новый кредит для закрытия другого, уже действующего, на более выгодных условиях?

Каковы подводные камни при рефинансировании кредита? Какие нюансы и моменты нужно учесть, рассматривая этот финансовый инструмент? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает эксперт «КП», руководитель учебного центра «СК Ренессанс Жизнь» Ромульд Мирумян.

– Вы взяли кредит. А позже выяснили, что на рынке есть более выгодные предложения, например, с меньшей ставкой, с более длинным сроком и меньшим платежом, или наоборот, с более коротким сроком и немного большим платежом. Также рефинансирование позволяет увеличить сумму долга, если вам понадобились дополнительные средства. Основная цель рефинансирования – оптимизация долговой нагрузки, – уточняет эксперт.

Рефинансирование или реструктуризация?

Многие путают рефинансирование с реструктуризацией. Последняя подразумевает изменение условий уже существующего кредита. Её применяют, когда меняется, например, финансовое положение клиента.

Рефинансирование можно осуществить и через другие банки, у которых есть такие предложения.

Итак, вы увидели предложение о снижении процентной ставки и уменьшении переплаты по кредиту. Сравните оба кредита – старый и новый – в одинаковых условиях. Если сравниваете ставку, то срок и общая сумма кредита должны быть одинаковые. Если по новому кредиту увеличивается срок, то вы можете и не сэкономить много, а может, вовсе не сэкономите, потому что основная переплата происходит в первые годы оплаты долга, потом с уменьшением основной суммы долга начисление процентов будет меньше. Если сроки кредитов (старого и нового) разные, то лучше сравнивать общую сумму переплаты.

Снижаем платежи

Ещё одна причина популярности рефинансирования – это снижение ежемесячных платежей. Этот эффект достигается в основном за счёт удлинения срока кредитования. Ставка при этом может быть такой же, как у старого кредита. Но вам будет проще обслуживать свой долг.

Наконец вы, возможно, нашли способ досрочно погасить кредит без каких-либо ограничений по суммам и срокам. Или объединить несколько взятых кредитов в один.

– Мой знакомый приобрёл квартиру в ипотеку, при этом ему нужно было быстро сделать ремонт, чтобы продать существующее жильё. У него было 13 кредитов, и он носил с собой график, когда и в каком банке нужно внести очередной платёж. Раз в 2-3 дня у него был платёж. После того, как он нашёл кредитное предложение по рефинансированию, удалось соединить все кредиты, кроме ипотечного, в один. Вместо 13 стало 2. Существенно проще стало их обслуживать, – рассказывает Ромульд Мирумян.

Бывает, что банки вместе с рефинансированием предлагают клиенту какую-то услугу. Это бонус, который вы получите, рефинансировав свой кредит.

А может, изменить валюту?

Есть ещё один повод для рефинансирования кредита. Это когда вы решили изменить его валюту.

– Одно время банки выдавали ипотечные кредиты в валюте, ставка была очень низкая, и люди их брали. Когда курс валюты резко повысился, многие попали в финансовую беду, – вспоминает специалист. – Всё же брать кредит в валюте, отличной от той, в которой мы зарабатываем деньги, не лучшая затея. Только если ваша зарплата не приравнивается к курсу какой-либо валюты, и то не факт, что это правило ваш работодатель не поменяет.

Эксперты советуют: если у вас кредит в валюте, лучше рефинансировать его и, таким образом, убрать риски, связанные с изменениями курса.

Удачным будет рефинансирование и при снятии обременения с залогового имущества.

– Эта возможность всегда актуальна при рефинансировании ипотеки. Например, ипотечный кредит можно рефинансировать обычным потребительским кредитом. Это возможно, когда ипотека была взята несколько лет назад, например, в период высоких ставок по другим кредитам. Тогда потребительский кредит или кредит наличными будет существенно дешевле, чем ипотечный кредит, взятый вами давно. Можно взять обычный кредит, рефинансировать им ипотеку и вывести имущество из-под залога, – объясняет Ромульд Мирумян.

О том, когда рефинансирование возможно, а когда нет, мы расскажем в одном из следующих номеров.

С помощью реструктуризации можно облегчить своё финансовое бремя. Но это возможно только в том банке, где взят кредит.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Фёдор Кудрявцев