Как уйти от «двоевластия» на местах

Порядок избрания глав городских округов в Кировской области может измениться. С такой инициативой выступили заместитель председателя Законодательного собрания Герман Гончаров и депутаты Юрий Балыбердин и Владимир Яговкин.

В чём суть изменений

Законопроект (отметим, что все его авторы – одномандатники и все от города Кирова) предлагает внести изменения в региональный закон о местном самоуправлении, отредактировав статью 15, которая касается глав муниципальных образований и порядка их избрания.

На сегодняшний день в городских округах Кировской области этот порядок связан с численностью населения. Там, где проживает менее 50 тыс. человек, глава городского округа одновременно возглавляет местную администрацию. Такая схема работает в Вятских Полянах, Котельниче и Слободском.

В городских округах с населением 50 тыс. человек и более глава городского округа исполняет полномочия председателя местной думы, а руководство городской администрацией осуществляет глава администрации. Этот подход реализован в Кирове и в Кирово-Чепецке.

Депутаты Законодательного собрания предлагают унифицировать порядок избрания главы городского округа в Кировской области без привязки к численности населения.

Как всё будет выглядеть на практике?

Главу городского округа изберут из числа кандидатов, представленных специальной конкурсной комиссией. Решение об избрании будет всё так же принимать местный представительный орган, то есть городская дума. После избрания глава городского округа сможет возглавить местную администрацию. Таким образом, глава администрации будет обладать полномочиями главы города.

В случае принятия законопроекта нововведения затронут Кирово-Чепецк и областной центр.

А как в других областях?

В ряде регионов подобные изменения уже приняты. Например, это сделано в Нижегородской и Самарской областях, а также в Пермском крае. Корректировки уже дали положительный эффект: позволили избежать «двоевластия» на местах, при котором полномочия по управлению муниципалитетом разделены между главой муниципального образования, возглавляющим представительный орган, и главой местной администрации. Это поможет устранить неопределённость, на которую неоднократно обращали внимание и сами жители крупных городов.

Как определят «лучшего из лучших» претендентов?

Предложенный механизм с участием конкурсной комиссии позволит определить наиболее подготовленного кандидата на пост главы городского округа.

– Конкурсная комиссия необходима. Она сможет изучить опыт работы кандидатов, их квалификацию, их способность управлять городом, – отметил один из авторов законопроекта Юрий Балыбердин. – Можно сказать, что это будет первый фильтр отбора. А окончательное решение останется за депутатами городской думы, которые в законном порядке избраны жителями и представляют их интересы.

Есть мнение!

Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту ОЗС, один из авторов законопроекта:

– Эту тему мы обсуждаем давно, потому что получаем вопросы от наших избирателей: кто всё-таки в городе главный? И мы внесли законопроект, который отразил наше видение, как решить эту проблему. Мы изучили опыт, который существует в муниципальных районах Кировской области. Там работают главы районов, которые отвечают за всё, что происходит на этих территориях. Мы изучили опыт соседних регионов: везде, где есть муниципальные округа, городские округа, действует схема, которую мы предлагаем.

Дмитрий Ильин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политических наук ВятГУ:

– Гибридная схема местного самоуправления, предусматривающая и наёмного менеджера (глава администрации), и главу муниципального образования (председатель думы) за все прошедшие годы не принесла ничего, кроме путаницы в головах простых граждан, а порой и в головах муниципальных управленцев. Конечно, восстановление единоначалия в полном смысле этого слова в крупнейших городах области потребует исправления муниципальных правовых актов (в т.ч. Уставов Кирова и Кирово-Чепецка), однако главный шаг в этом направлении должен быть сделан на уровне областного законодательства.

В последние месяцы много говорится о возврате к прямым выборам глав городских округов (особенно г. Кирова). Полагаю, что рано или поздно мы к выборности глав муниципальных образований вернёмся, однако для этого должны созреть определённые условия – как экономические (готовность бюджетов взять на себя дополнительные затраты не в ущерб благоустройству, социальной сфере и т.п.), так и культурно-психологические (готовность граждан не «вестись» на агитацию, построенную только на критике имеющихся недостатков или только на обещаниях «златых гор»).

Сергей Коврижных, депутат Кировской городской думы 6-го созыва, инженер-конструктор АО «ВМП «АВИТЕК»:

– В настоящее время вопрос «двоевластия» в городе Кирове разными группами поднимался неоднократно. Разделение обязанностей привело также к разделению и перекладыванию ответственности с одного на другого. На мой взгляд, городу необходим человек, который способен объединять в себе должности как главы муниципального образования, так и главы местной администрации. Он должен быть с опытом работы в подобных структурах, умеющий наладить сложный механизм жизни города. Единый глава города будет нести ответственность перед его жителями за принятые решения, поэтому я поддерживаю объединение должностей.

Если смотреть на способ избрания главы городского округа представительным органом из числа кандидатов, то, на мой взгляд, это один из вариантов решения проблемы «двоевластия» в городе Кирове. И это необходимо обсудить с депутатами и жителями городов, которых коснутся данные изменения. Ведь после вступления в силу решения ОЗС именно местным органам воплощать его в жизнь.

Из истории вопроса

Владимир Куликов, доктор юридических наук, директор «Научно-образовательного центра «ОПОРА»: