Как в Кирове отмечали Новый год 70, 60, 50, 40 и 30 лет назад

«Кировская правда», недавно отметившая свой 103-й день рождения, – уникальный источник информации о том, как область жила и работал в минувшие десятилетия.

В новогодних номерах начала 1950-х можно найти портреты генералиссимуса, в 1960-х – обличительные публикации об изнанке Рождества за границей, в 1970-х и 1980-х – новости о самых вкусных продуктах наступившего праздника. Номера начала 1990-х, удивляют сообщениями о товарах по талонам и анонсами встреч с экстрасенсами…

1951-й: 14 тысяч телеграмм праздника

В первом номере за 1951-й год газета сообщала о трудовых успехах котельничан, а также о кировском токаре-стахановце А.И.Матанцеве (за пять лет он выполнил 14 годовых норм). Празднику газета посвящала передовицу «Накануне 1951 года». «31 декабря… В Кирове на землю опускаются зимние сумерки, а где-то Новый год уже шествует по советской стране, – писал Г. Кировошеев. – Жители далёких селений Чукотки, моряки Тихого океана, дальневосточники уже перешагнули условную грань между старым и новым годами. Заканчивают последние приготовления к встрече праздника и жители города, носящего имя Сергея Мироновича Кирова. Ярко горят уличные электролампы. Трудящиеся города, одетые по-праздничному, идут в театры и рабочие клубы. Замечательная черта наших людей – не только вместе трудиться, но и сообща отдыхать в кругу друзей, товарищей по работе. Весело проводят кировчане предпраздничный вечер. С чувством пламенной любви к великому вождю народов товарищу Сталину, с непреклонной готовностью бороться за новые победы в строительстве коммунизма вступают они в новый 1951 год».

Особенно многолюдно в новогодние дни было на городском почтамте. Газета сообщала, что «многие спешили отправить телеграммы родным и друзьям в Москву, Ленинград, на Камчатку, в Молдавию, на Игарку и в солнечную Грузию». «В праздничные дни жители города получили и отправили 14 тысяч поздравительных телеграмм», – сообщала «КП».

1961-й: тревожные новости из Ковентри

В новогодних номерах 1961 года тоже писали про телеграммы. На этот раз сообщалась приятная новость – о том, что кировчане смогут получать на почте бланки для телеграмм бесплатно. Ранее они стоили 2 копейки, что создавало проблемы – посетители не всегда находили нужную монетку в кармане.

Жители региона рапортовали со страниц газеты о выполненных планах, предприятия – о приятных новшествах, которые появились в их работе в ушедшем году. Сплошной позитив. Исключение составляли лишь материалы от московских телеграфных агентств, поступающие из-за границы. Так, из английского Ковентри сообщали о массовых сокращениях рабочих на местных автозаводах.

«Сверкает неоновыми огнями вечерний Ковентри. Внешне ничто не изменилось, – писала газета. – Как и прежде, улицы полны народа. Но вглядитесь в отсутствующее выражение лиц многих людей, обратите внимание на неторопливый шаг большинства людей – им некуда спешить. Не сладок был рождественский пирог, так искусно испечённый их жёнами…».

1971-й: мороженое из Ленинграда

Одной из самых необычных новогодних красавиц праздника-1971 в Кирове стала ёлка на ракетоплане. «Она появилась в парке имени Степана Халтурина, – писала газета. – Ель установлена на вращающемся ракетоплане и переливается радугой огней. Возле неё в дни праздника пройдут шуточные лыжные соревнования. Здесь же будут состязаться маленькие певцы, чтецы, танцоры. Также в парке пройдёт состязание юных скульпторов».

Угощением праздника стало ленинградское мороженое. В декабре 1970-го Кировский хладокомбинат получил большую партию десерта из города на Неве. «Всё мороженое – в стограммовой фасовке, – писала «Кировская правда». – Это и брикеты сливочные, и пломбирные батончики, и стаканчики пломбирные, и сахарные трубочки, и эскимо в глазури, и другие сорта мороженого, которые в канун Нового года появились в продаже».

1981-й: торт «Полёт» и богатырь у филармонии

Главным украшением новогодних столов кировчан в Новый год-1981 стали торты «Полёт». «В рекламе он не нуждается, – писала «Кировская правда». – Кондитерский цех хлебозавода №5 трудился в декабрьские дни с особым напряжением. При обычной норме 600 тортов в сутки перед праздниками за день выпускали по 900 штук. Больше пока, увы, не позволяют производственные мощности. Весь декабрь в цехах вовсю пахло приближающимся праздником: орехами и ванилью. Добрым словом вспоминают за праздничными столами всех тех, кто постарался сделать этот вечер неповторимым: продавцов, кондитеров, пекарей… Вспомнились и строки поэта: «Ещё один прекрасный год, в котором пелось и грустилось… А то, что в нём не поместилось, в другом году произойдёт».

Кстати, 1981-й год для студентов Кировского пединститута начинался с приятного события: государственная комиссия подписала документы о приёмке в посёлке Чижи нового комплекса зданий вуза. «В него входят главный учебный и лабораторный корпуса, хозяйственный блок, столовая и котельная, – писала «Кировская правда». – Открытие нового корпуса назначено на 16 февраля».

На площади у филармонии тем временем впервые появился снежный городок с фигурами изо льда. За его строительством внимательно следил корреспондент «КП», подготовивший в праздничный новогодний номер свой репортаж.

«Глаз поправь! А то у русского богатыря не славянский разрез получается, – кричит кто-то руководителю строительства городка В.В. Шведчикову, стоящему высоко на лестнице, приставленной к пятиметровой фигуре. Топориком Шведчиков подправляет черты лица, спускается вниз и рассказывает о том, что снежное строительство на площади было решено организовать впервые, – писала «КП». – К мастеру подходят пожилые люди, родители с детишками – благодарят. «А зря стараетесь, того гляди и дождь пойдёт, растают ваши богатыри», – прошумела ватага пробежавших мимо парней. «Надо быть оптимистами, молодые люди!» – бросил им вслед Василий Васильевич. – Уверен, оптимизм и фантазия принесут много радости и взрослым, и детям».

1991-й: «К нам едет экстрасенс!»

В первый номер «Кировской правды» за 1991-й год попали не только праздничные новости. Например, газета писала о том, что в Вятских Полянах в предстоящие 12 месяцев «покупать пальто, одеколон, стулья и множество других товаров можно будет исключительно по визиткам».

Что за визитки? «Вводятся в обращение два вида визиток, – поясняла «КП». – Индивидуальные, которые выдаются на год всем горожанам, достигшим 13-летнего возраста, дают право на приобретение в магазине обуви, одежды, постельных принадлежностей, галантерейных изделий и т.п. на общую сумму 200 рублей».

Также в номере газеты 30-летней давности можно найти анонс встречи с экстрасенсом Карлом Николаевым, который «в праздничные дни провёл в областном центре лечебные сеансы, а также отбор в группы экстрасенсорики на базе йоги». При этом газета цитировала просьбу организаторов: «Просто любопытствующим не мешать процессу и не создавать в работе трудности».

Характерных примет времени в праздничном номере-1991 помимо этого немало. Среди них сообщение о том, что предметом обсуждения общества «Вятские книголюбы» станет творчество «ранее запрещённого» А.И. Солженицына и новость из п. Ленинское об открытии здесь компьютерного центра «Файл». «Он начал действовать в фойе местного кинотеатра. К услугам шабалинцев установлены три игровых компьютера», – поясняла «КП».