Как в Кирове спасают Приказную избу

В 2020 году произошло значимое событие для всех кировчан, кто внимательно следил за судьбой одного из редчайших памятников культуры нашего города. В план мероприятий к 650-летию города Кирова, утвержденный Правительством России, было включено проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Приказная изба».

Это стало возможным благодаря серьёзной и продолжительной работе правительства Кировской области и регионального министерства культуры. Средства выделят из федерального бюджета, работы запланированы на 2022 год.

Ещё недавно этот известный всем жителям Кирова уютный старинный дом на краю оврага Засора переживал, пожалуй, самые непростые за свою историю времена…

Здание XVIII века обветшало, крыша протекала, стены в «грибке»… Казалось, ещё немного – и любимая многими Приказная изба не доживёт до своей запланированной реставрации. А ведь это один из редчайших памятников архитектуры, дошедших до нас со времён дорегулярной застройки города. Били тревогу и горожане, и представители сферы культуры… Появились даже желающие забрать особняк… Повод для «хайпа», как ни крути, оказался выигрышный – сайты дружно ухватились за новость о том, что в Кирове «есть люди, готовые отреставрировать здание и восстановить там питейный дом».

Правительство региона тем временем вело работу над вариантами спасения исторического дома.

– Министерство культуры и областной краеведческий музей провели работу по изысканию средств на проведение противоаварийных работ на кровле здания. В результате из областного бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Ещё 97 тысяч рублей составили собственные средства музея, – сообщила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

В результате, к радости горожан, осенью 2020 года без малого полмиллиона рублей направили на проведение противоаварийных мероприятий. При этом стоит отметить, что любые работы в Приказной избе, как объекте культурного наследия, могут быть выполнены только при наличии проектно-сметной документации и теми организациями, которые имеют соответствующую лицензию.

– Мы разработали документацию, после чего музей заключил с нами контракт на проведение ремонтных работ, – рассказали в АО РК «Вятка».

Строители усилили балочные конструкции здания, заменили обрешётку кровли и уложили на крыше гидроизоляцию. Сегодня противоаварийные работы уже завершены. В минкульте подчёркивают, что они не относятся к реставрационным. Их цель – защитить здание от осадков и сберечь его до проведения реставрационных работ.

– В 2021 году запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение реставрационных работ. Реставрация 2022 года будет включать в себя капитальный ремонт крыши, фасада, входной группы, а также внутреннюю отделку помещений, – пояснил директор областного краеведческого музея Артем Маркелов.

Положительные изменения в облике старинного здания заметили многие кировчане.

– Чудо свершилось, другими словами не скажешь, – говорит житель Кирова Георгий Егоров. – Ещё с детства его помню, в музей сюда ходил. Как же хорошо, что он будет сохранён!

И ещё…

Как появилась информация о том, что завод «Вятич» будет реставрировать Приказную избу

Нынешней осенью судьба Приказной избы также обсуждалась в связи с предложением ОАО «Вятич». В компании заявили о готовности провести реставрацию здания и получить его в долгосрочную аренду.

Комментарий Владимира МАМАТОВА, пресс-секретаря «Вятича»:

– «Вятич» проявил интерес к зданию Приказной избы, исходя из двух вполне понятных посылок. Первая: это историческое здание, питейный дом, в котором в 1970-х годах размещалось квасное производство «Вятича». Вторая: это впечатление от европейского, точнее, немецкого/баварского опыта использования исторических памятников. Мы хотели бы добиться не только создания качественного экскурсионного объекта, но и разместить в подвале Приказной избы (сейчас он не используется) дегустационный зал для продукции.

Как отметил Владимир, на данный момент от идеи решено отказаться.