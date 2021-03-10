Кировчанам рассказали, как вписать свой стаж в электронную трудовую книжку?

С 7 марта в России вступил в силу закон, который даёт возможность включать в электронную трудовую записи о стаже до 2020 года.

Известно, что с января у работающих россиян (независимо от их решения, оставлять бумажную форму или нет) появились электронные трудовые книжки. Сведения для них об увольнении человека, переводе его на другую должность и прочем поступают в Пенсионный фонд от работодателей.

Однако сегодня у ПФР не хватает информации о должностях и документах, на основании которых сотрудников принимали на работу, переводили или увольняли. Поэтому и вышел закон, по которому вы можете обратиться в ПФР, чтобы в вашу электронную книжку включили недостающие сведения о трудовой деятельности. Добавить информацию можно будет, предъявив бумажную трудовую.

Для этого понадобится обратиться в территориальное отделение фонда, чтобы специалисты внесли данные о должностях, профессиях, переводах и соответствующих приказах в электронный вариант вашей трудовой биографии. В Отделении ПФР по Кировской области сообщили, что пока таких обращений не поступало.

По мнению кировских экспертов, нововведение должно упростить взаимодействие с работодателями.

Напомним, что подавляющее большинство жителей региона предпочло вести трудовую книжку в бумажном варианте. По данным Отделения Пенсионного фонда России по Кировской области на 1 января, из 450 тысяч жителей Кировской области 26 тысяч выбрали электронный вариант, 297 тысяч пожелали сохранить параллельно с ним и трудовые книжки в бумажном виде.

Собственно, такова и федеральная тенденция. Около 35 млн россиян из 58 миллиона застрахованных приняли аналогичное решение.

Ранее мы рассказывали, как бумажные трудовые книжки стали электронными.