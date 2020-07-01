Как выбрать донора для проведения ЭКО

Репродуктивные технологии сегодня позволяют большинству пар стать родителями. При этом могут быть использованы как собственные половые клетки потенциальных родителей, так и донорский биологический материал. Сегодня в доступе есть как донорская сперма, так и ооциты. Донорские клетки могут понадобиться по многим причинам:

отсутствие у женщины собственных яйцеклеток, преждевременное истощение яичников, отсутствие яичников, операции на них;

сперматозоиды низкого качества у потенциального отца, отсутствие живых сперматозоидов в эякуляте;

желание женщины быть матерью, но отсутствие полового партнера;

генетические патологии, которые с большой долей вероятности могут передаваться по наследству.

Половые донорские клетки хранятся в криобанке. Там же можно сдать и собственные половые клетки на хранение. Это актуально перед сложным лечением, которое может нарушить фертильность, например перед химиотерапией, операции на яичниках, мужских половых железах. Также имеет смысл сдать яйцеклетки женщинам, если они планируют рождение детей после 35 лет. Дело в том, что после этого возраста у женщин существенно понижается качество яйцеклеток, повышается вероятность генетических нарушений, накапливаются мутации и поломки. Заморозив клетки в 20-25 лет, их можно будет использовать в более зрелом возрасте.

Донорскую сперму может использовать женщина для искусственной инсеминации или для процедуры экстракорпорального оплодотворения. Так как донор будет биологическим отцом ребенка и передаст ему половину генетического материала, к его выбору нужно относиться очень взвешенно. Далеко не каждый может быть донором, к этому допускаются только здоровые мужчины без генетических патологий. Но все-таки когда женщина задумывается, как выбрать донора, на первый план выходят следующие характеристики:

национальность;

фенотипические признаки — рост, вес, цвет волос, кожи и глаз;

образование;

группа крови и резус-фактор, это особенно важно, если у женщины отрицательный резус крови, либо первая группа;

интересы, увлечения.

Внешность потенциального отца тоже можно оценить, в каталоге есть доноры с фото. Часто вы можете видеть детские фото, потому что доноры хотят сохранить анонимность. Но и по детской фотографии прекрасно можно понять особенности внешности.

Как правило, женщины стараются выбрать донора так, чтобы ребенок был похож на них или на мужа.