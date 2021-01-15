Как выбрать квартиру в новостройке

Выбор квартиры в новостройке может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Приобретение недвижимости — довольно непростой и ответственный шаг, к которому нужно подходить максимально ответственно. Учитывать нужно множество факторов, начиная от района, в котором вы хотите жить, и заканчивая выбором агентства недвижимости. Также стоит сразу определиться с тем, какое именно жильё вы хотите купить: новое или на вторичном рынке. Разница между первичным и вторичным рынком довольно весома не только в плане цены, но и в качестве предлагаемого жилья.

Основные правила при покупке жилья в новостройке

Во многих строящихся домах можно приобрести квартиру у застройщика. Один из основных плюсов такой покупки — это отсутствие посредников. Вы приобретаете жильё напрямую у компании, благодаря чему цена может быть существенно ниже. Стороны заключают договор долевого участия. Говоря более простыми словами — вы вкладываете свои деньги в строительство дома, благодаря чему по окончании строительных работ вам предоставляется жильё.

Главные критерии выбора квартиры в новостройке:

Обратите внимание, в какой стадии находится строительство. Возможно, вам не подойдёт слишком долгое ожидание, и вы захотите выбрать здание, находящееся на финальном этапе строительства. Стоит учитывать, что чем ближе финал строительства, тем дороже жильё. Если вы желаете сэкономить — лучшим решением будет покупка жилья на первых этапах работ. Перед тем как купить квартиру в новостройке бизнес-класса, нужно тщательно ознакомиться с репутацией застройщика. Изучите резюме компании, посмотрите готовые проекты, почитайте отзывы жильцов, которые приобретали квартиру от данного застройщика. Выбор района. Здесь вы сами должны решить, что для вас наиболее важно: экологическая чистота, доступность общественного транспорта, наличие рядом определенных предприятий и т.д. Материал дома. Практически все новые дома — монолитные. Они состоят из железобетонного основания, а стены выполнены из каменных блоков. Определитесь с планировкой квартиры. Это исключительно вкусовое решение, так что выбор лежит на каждом отдельном человеке. Расположение этажа. Квартиры на нижних этажах (с 1 по 4) всегда дешевле, но самые шумные. Наибольшим спросом пользуются этажи с 4 по 10, они светлее, меньше шума. Этажи выше 10 редко привлекают клиентов из-за их зависимости от лифтов и рисков, связанных с пожарной безопасностью.

Это основные правила при выборе жилплощади в новостройке. У каждого человека может быть собственный свод рекомендаций.